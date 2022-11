Sassuolo-Roma, le dichiarazioni pre-partita di Mourinho: “Ibanez? Gioca, per me è intoccabile, piangono tutti, posso farlo anche io?”

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa contro il Sassuolo.

La Roma torna subito in campo per il turno infrasettimanale che contrapporrà i giallorossi al Sassuolo di Dionisi.

La sconfitta nel derby porta scorie evidenti nel morale dei giallorossi, ma l’obiettivo è quello di riscattarsi subito per proseguire la buona marcia iniziata fin dalla prima giornata di campionato.

La tensione è palpabile e lo stesso Josè Mourinho, in conferenza stampa, dà il meglio di sé rispondendo alle domande dei giornalisti presenti in sala.

Sul rendimento casalingo, lo Special One ricorda che in solo 3 partite non sono stati segnati gol e chiede il permesso di poter “piangere”, definizione usata come sinonimo di lamentarsi, viste le importanti assenze che affliggono la Roma e l’abitudine, dei suoi colleghi, a piangere in maniera ancor più veemente di lui.

Il fulcro del discorso, evidentemente, sono le pesanti assenze di Dybala, Pellegrini e Wijnaldum che, chi più e chi meno, salteranno o hanno saltato partite molto importanti in questa stagione.

La Joya, in particolar modo, ha messo il suo zampino sia nella vittoria contro l’Inter, sia nel pareggio contro la Juventus.

Rispetto allo scorso anno, le difficoltà maggiori sono proprio legate alle assenze e i troppi infortuni, mentre il tecnico capitolino, nei singoli, non vede peggioramenti.

Mancini sta imparando ad essere più equilibrato e Ibanez, protagonista in negativo del derby, viene protetto dal suo allenatore che annuncia che sarà titolare contro il Sassuolo perché, al di là dell’errore nel derby, è un giocatore imprescindibile per la sua tattica.

Gli infortuni, però, hanno aperto le porte a giocatori come Zalewski, che ha ritrovato continuità rispetto allo scorso anno, Volpato, Bove e presto giocherà anche il giovane Tahirovic.

Sul derby perso, Mourinho non ne fa un dramma e si aspetta una reazione dai suoi. Ricorda, però, come la Lazio ha vinto la stracittadina, adottando un gioco molto simile a quello dei giallorossi ma che spesso viene criticato dai media.

La domanda su Abraham, invece, viene liquidata subito con Mourinho che si limita a dire ai giornalisti di chiedere direttamente all’attaccante inglese cos’ha in questo periodo.