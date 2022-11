Sassuolo-Roma 1-1, voti e pagelle: “Pinamonti e Abraham tornano al gol”

Finisce in parità il match del Mapei Stadium tra i neroverdi e i giallorossi.

Le pagelle del Sassuolo

Consigli 6,5: Ottima risposta su Shomurodov. Non può nulla sul gol di Abraham, per il resto i giallorossi tirano poco.

Toljan 6: Partita tranquilla per il difensore neroverde. Zalewski non è un cliente facile, ma se la cava bene.

Ayhan 5,5: Qualche imprecisione e un’ammonizione nella sua partita. Prova, invano, a fronteggiare Abraham di testa nell’azione del gol giallorosso.

Ferrari 6: Buona partita del capitano del Sassuolo anche se Shomurodov non gli dà molti problemi.

Kyriakopoulos 6: Fatica più del dovuto con Volpato, ma riesce a spingere e rendersi pericoloso. Propizia l’azione del gol di Pinamonti. (Dall’88’ Rogerio SV)

Frattesi 6,5: Prestazione di spessore dell’italiano che proprio contro il club che più lo ha seguito questa estate, mette in mostra tutta la sua qualità. Dinamico e intenso, spaventa la Roma.

Maxime Lopez 5,5: Non è la sua partita. Stenta più del dovuto rispetto alle sue solite prestazioni. Fa molta fatica e conquista un giallo che gli costa la squalifica per la prossima partita. (Dal 75′ Obiang SV)

Harroui 6: Fa il suo dovere senza strafare. Bravo a fronteggiare la fisicità dei centrocampisti giallorossi. (Dal 67′ Thorstvedt 6: Buon ingresso e qualche recupero importante).

D’Andrea 6: In una partita molto bloccata, anche le sue intuizioni si vedono col contagocce. Fa il suo, ma senza strafare. (Dal 67′ Traorè 5,5: Sbaglia un’occasione importante per i tre punti).

Pinamonti 6,5: Non è stato un match brillante il suo. Ma l’attaccante deve far gol e lui riesce a sfruttare una delle poche occasioni che gli capitano. Provvidenziale.

Laurientè 7: Ammonizione a parte, si dà sempre molto da fare e la sua velocità è un fattore importante per scardinare la difesa della Roma. Propizia anche il gol di Pinamonti con una bella giocata, l’ennesima della sua partita.

Alessio Dionisi 6: Non è una partita dai ritmi alti e il Sassuolo, contro la Roma, non dimostra il solito dinamismo e la solita qualità. Nonostante ciò, la reazione c’è stata e per lunghi tratti la squadra ha giocato meglio rispetto agli avversari.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6,5: Alcune buone parate, specie sui tiri da fuori dei neroverdi. Salva su Traorè.

Mancini 6,5: Impreziosisce un match di buon livello con un assist importante per il gol di Abraham. Quella giocata poteva cambiare la partita, ma i giallorossi si fanno velocemente beffare e devono accontentarsi del pareggio.

Smalling 5: In questo match è proprio l’inglese il peggiore della fase difensiva. Perde con troppa facilità Pinamonti, spalancando la strada al gol del pareggio neroverde.

Ibanez 6: Partita tranquilla. Dopo il “trauma” del derby, si esibisce in un match di buon livello senza strafare.

Celik 6: Partita senza troppi sussulti per il terzino giallorosso. Ha provato qualche sortita offensiva, ma niente di realmente pericoloso. (Dal 66′ Karsdorp 5,5: Inizia benino, poi si fa bruciare troppo spesso da Laurientè.)

Matic 6: Senza infamia e senza lode. Partita di giocate semplici e di fisicità per l’esperto centrocampista. Non fa errori.

Cristante 6,5: E’ tra i più positivi in fase di impostazione. Come al solito, si dimostra un grande equilibratore e tiene bene le linee di difesa e d’attacco.

Zalewski 6: Non precisissimo, ma mostra buona volontà e prova spesso a rendere vive le azioni d’attacco. Si apprezza la grinta e la caparbietà in una prestazione non brillante al 100%. (Dal 66′ El Shaarawy 5,5: Si vede poco, non cambia il match).

Zaniolo 6: E’ il leader tecnico di questa Roma che, orfana dei propri gioielli, si affida a lui. Va a venti alterni. Nonostante ciò, è uno dei pochi che prova a fare la differenza fin dal primo tempo.

Volpato 6: Discorso simile a Zaniolo, non è precisissimo, ma ci prova. Pochi acuti, ma tanto agonismo per mettersi in mostra. (Dal 73′ Bove 6: Entra in un momento caotico di partita. Non sbaglia nulla).

Shomurodov 5: Ha una buona occasione nel primo tempo, ma la sciupa. Di fatto, la sua partita si conclude in quel momento. Poco presente e poco risolutivo. (Dal 66′ Abraham 7: Entra e trova subito il gol di testa. Finalmente l’inglese si è sbloccato e dopo il gol mostra voglia e grande qualità. Si è sbloccato? Lo vedremo.)

Josè Mourinho 5,5: Roma lenta, soprattutto nel primo tempo, e troppo attendista. I giallorossi finiscono con l’annullarsi col Sassuolo. Tanti cambi per Mou in questo match, ma nessuno è sembrato realmente funzionare.