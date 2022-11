Sassuolo-Roma 1-1, Mourinho: “Traditi dall’atteggiamento di un nostro giocatore, gli ho chiesto di andare via a Gennaio”

Il tecnico portoghese ha commentato il pareggio contro il Sassuolo.

La Roma di Josè Mourinho viene fermata sull’1-1 da un buon Sassuolo nel turno infrasettimanale di Serie A.

Dopo il gol siglato da Tammy Abraham, la squadra ha perso di lucidità subendo rapidamente il gol del pareggio.

Proprio la rete di Pinamonti diventa l’oggetto della discussione di Mourinho durante la conferenza stampa post-match in cui si scaglia contro un proprio giocatore.

La prestazione della squadra è valutata in maniera positiva dal tecnico capitolino che ha visto un atteggiamento serio e positivo da parte della maggior parte della squadra nonostante questo match arrivasse dopo il derby perso.

Lo sforzo fatto, però, non è stato premiato e la squadra, a detta di Mou, è stata punita dall’atteggiamento sbagliato e non professionale di un calciatore giallorosso che non viene specificato da Mourinho.

Sempre durante la conferenza stampa, lo Special One confida di aver chiesto allo stesso calciatore di trovare una nuova sistemazione a gennaio.

L’atteggiamento va oltre gli errori tecnici: Mourinho spiega come su gli errori di Ibanez, Pellegrini, Abraham e altri, non c’era la stessa rabbia proprio perché si trattava solo di natura puramente tecnica.

In questo caso, a quanto pare, è l’atteggiamento e il modo di fare che non sono piaciuti al mister.

Nonostante tutto, però, il pareggio contro il Sassuolo non è da buttare e ci sono alcune cose positive come il gol di Abraham e la prestazione di Volpato.

Adesso c’è il Torino, match importante per conquistare nuovamente fiducia prima della sosta.