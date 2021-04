Sassuolo, record Berardi: supera i 100 goal in carriera

L’esterno nazionale continua ad aggiornare i record con la maglia della squadra emiliana della quale è miglior marcatore storico, dopo la doppietta di ieri superati i 100 goal

Entra e cambia la partita, Domenico Berardi anche ieri ha dato prova delle sue grandi qualità nonostante la panchina iniziale a causa delle sue condizioni fisiche non ottimali. La doppietta su rigore di ieri fa entrare il giocatore sempre di più nella storia del Sassuolo e le dichiarazioni di De Zerbi sanciscono il suo valore:” Lui è il nostro fuoriclasse“.

Oltre ad essere il miglior marcatore di sempre della società di Squinzi con 101 goal in tutte le competizioni (Serie A, Serie B, Coppa Italia ed Europa League), Berardi è anche il miglior marcatore europeo della squadra con i suoi 5 goal nella storica Europa League neroverde di qualche anno fa.

Il talento del calciatore non è passato inosservato a Coverciano, infatti Mancini lo convoca senza sosta da due anni e si giocherà il posto di ala destra con Chiesa ma il suo nome tra i convocati degli Europei non è in discussione. Nelle ultime soste è anche diventato l’unico giocatore a segnare tre goal consecutivi sotto la guida di Roberto Mancini con l’Italia.

In passato Berardi è stato molto vicino alle big del nostro campionato come Juventus, Roma e Inter ma per diversi motivi il giocatore è rimasto a Sassuolo rimanendone la stella indiscussa. Sarà cosi anche dopo la prossima estate?

