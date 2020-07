Sassuolo-Milan 1-2, voti, pagelle e analisi, Milan in Europa League

Il Milan conquista L’Europa League matematicamente sul campo del Sassuolo. Gara combattuta e spettacolare, rossoneri in vantaggio con Ibrahimovic, pareggio dal dischetto di Caputo e poi 1-2 firmato ancora una volta da Zlatan Ibrahimovic.

Top 3 Milan:

Ibrahimovic 8 Migliore in campo questa sera, non solo la straordinaria doppietta dove mostra il meglio del suo repertorio, ma sfiora altre volte il gol ed è un regista avanzato e offre palloni invitanti ai suoi compagni. Meriterebbe la conferma ad occhi chiusi.

Calhanoglu 7,5 Altra prova sontuosa per l’ex Bayern Leverkusen, due assist al bacio che Ibrahimovic trasforma in oro. Pioli lo ha rimesso nel suo ruolo e lui è tornato determinante.

Saelemaekers 6,5 Giocatore a tutta fascia, deve migliorare tecnicamente, ma può crescere molto. Su quella fascia attacca e difende, fluidificante vero.

Flop 3 Milan:

Bennacer 5,5 Gioca come sempre una buona partita, si lascia però saltare spesso abbastanza facilmente, certe volte rischia molto con disimpegni pericolosi. Inoltre prende un’ammonizione ingenua che gli farà saltare il match con l’Atalanta.

Bonaventura 5 Entra bene in partita, però sbaglia almeno un gol clamoroso gettando due volte il pallone addosso al portiere del Sassuolo.

Sassuolo-Milan 1-2



Top 3 Sassuolo:

Caputo 7,5 Conferma il suo straordinario momento di forma, trasforma splendidamente il rigore che permette al Sassuolo di pareggiare momentaneamente. Sempre nel vivo delle azioni offensive della squadra neroverde.

Locatelli 7 Altra prova sontuosa per l’ex calciatore del Milan. Crea sempre azioni che possono diventare pericolose, sempre nel vivo del gioco, attualmente è un rimpianto per i rossoneri, che forse lo hanno lasciato partire troppo presto.

Consigli 6,5 Sempre attento, straordinarie le parate su Bonaventura (anche se lì ha delle responsabilità pure lui). Si conferma uno dei portieri più continui del campionato italiano.

Flop 3 Sassuolo:

Bourabia 4 Decisamente il peggiore in campo, commette due falli molto sciocchi che gli constano l’espulsione. Toglie praticamente al Sassuolo ogni possibilità di ribaltare la partita.

Berardi 5,5 Inizia in maniera positiva la partita, però con il passare del tempo si perde e non risulta pericoloso in attacco.

Marlon 5 Sempre in difficoltà sulle azioni offensive del Milan. Molto spesso i rossoneri hanno facilità nelle linee centrali della difesa neroverde e lui risulta sempre quello più in difficoltà.

Il Milan si qualifica all’Europa League almeno dai preliminari, la Roma per ora è superata, ma nell’attesa della sfida dei giallorossi, Pioli deve fare i conti con gli infortuni di Conti e Romagnoli, che si sommano alle squalifiche di Bennacer e Theo Hernandez, non il massimo in vista dell’Atalanta. Il Sassuolo conferma il suo bel calcio, ma questa sera è mancata soprattutto l’esperienza.

