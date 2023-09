Sassuolo-Juventus dove vedere il match valido per la 5ª giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 23 settembre alle ore 18:00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Sassuolo-Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Sassuolo-Juventus, 5° giornata di Serie A 2023/24

Sassuolo-Juventus. Una sfida che vede già pesanti verdetti nelle retrovie. Il Sassuolo di Dionisi, infatti, ha accumulato appena 3 punti nelle prime quattro giornate di campionato. L’unico successo è avvenuto nel match giocato prima della sosta, in casa contro il Verona (3-1).

L’ultimo turno l’ha visto soccombere contro i ciociari guidati da Di Francesco. La formazione emiliana si gioca molto delle sue possibilità di effettuare un campionato relativamente tranquillo com’è accaduto in questi undici anni di permanenza in massima serie, salvo nella prima stagione la 2013/14.

Le ultime quattro sfide disputate tra queste due formazioni nella massima serie si sono concluse con due vittorie per parte. Inoltre in queste partite, in almeno tre di esse, ci sono stati ben tre reti messe a segno.

Sassuolo-Juventus. Un match, quindi, che non dovrebbe deludere le attese in fatto di divertimento e spettacolo. Il tecnico dei bianconeri non vuole sbilanciarsi, ma rimanere con i piedi per terra. A chi gli dice che questa formazione è attrezzata per vincere lo scudetto, lui fa buon viso a cattivo gioco, parlando di lenti miglioramenti e situazione in divenire. L’obiettivo rimane quello della qualificazione alla prossima Champions League, tra le prime quattro.

Dove vedere Sassuolo-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 23 settembre

23 settembre Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Sassuolo-Juventus, match della 5ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Sassuolo-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Sassuolo-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Sassuolo-Juventus è a cura di Stefano Borghi, affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Sassuolo Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Sassuolo-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Sassuolo Juventus, le ultimissime

Dionisi mantiene il suo 4-2-3-1. In porta Consigli, difesa a quattro composta da Vina, Tressoldi, Erlic, Toljan, nella linea mediana agiranno Henrique e Boloca, mentre in avanti Laurientè, Bajrami e Berardi faranno da supporto alla punta Pinamonti.

Allegri vuole affidarsi alla coppia d’attacco che tante soddisfazioni gli ha regalato in queste prime quattro giornate di campionato. In difesa conferma per Szczesny tra i pali, con Gatti, Bremer e Danilo come terzetto difensivo. A centrocampo la novità di quest’ultimo periodo è l’impiego di McKennie come giocatore sulla fascia sinistra. Il tecnico non si fida totalmente di Weah, perciò il rimpiazzo di Cuadrado al momento è l’americano.

Sassuolo-Juventus, le probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Vina, Tressoldi, Erlic, Toljan; M. Henrique, Boloca; Laurientè, Bajrami, Berardi; Pinamonti. Allenatore: Dionisi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Rabiot, Locatelli, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.