Roma si inserisce nella corsa per Hojlund: il ritorno in Serie A prende quota

Il futuro di Rasmus Hojlund potrebbe riportarlo in Serie A, e la Roma è l’ultima pretendente a inserirsi nella corsa. Dopo una stagione deludente al Manchester United, l’attaccante danese è finito nel mirino di diversi club italiani, tra cui Inter, Juventus, Napoli e ora anche i giallorossi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma sta valutando seriamente l’acquisto del giovane attaccante danese, ma l’operazione dipenderebbe dalla cessione di Artem Dovbyk, altro nome presente sul taccuino della dirigenza romanista. Intanto, pare che Evan Ferguson sia vicino ad arrivare nella Capitale in prestito dal Brighton, ma il club vuole rinforzare ulteriormente il reparto offensivo e Hojlund è considerato un profilo ideale.

Quanto chiede il Manchester United per Hojlund?

Il Manchester United valuterebbe il cartellino di Hojlund almeno 35 milioni di sterline, nonostante il rendimento sottotono nella stagione 2024-25. In maglia Red Devils, il 22enne ha comunque totalizzato 26 gol in 95 presenze, di cui 10 reti nell’ultima stagione, anche se solo 4 in Premier League.

Il club inglese è attualmente alla ricerca di un nuovo centravanti – con Ollie Watkins dell’Aston Villa tra i profili monitorati – e una nuova acquisizione potrebbe aprire le porte a una cessione anticipata di Hojlund, nonostante il contratto in essere fino al 2030.

La posizione di Hojlund: resta o parte?

Il giocatore è tornato ad allenarsi con il gruppo nel ritiro pre-campionato, e in una recente intervista ha dichiarato di voler restare al Manchester United:

“Ho un contratto fino al 2030, quindi mi aspetto di giocare per lo United. Non do peso alle voci, so cosa dice il mio contratto e sono pronto per una buona preparazione estiva”.

Tuttavia, la volontà del danese potrebbe non bastare: molto dipenderà dalle scelte della società inglese sul mercato e dall’eventuale arrivo di un nuovo bomber di prima fascia.

La Roma sogna il colpo: Europa League come trampolino

Nonostante l’assenza dalla Champions League, la Roma disputerà la fase a gironi dell’Europa League dopo aver chiuso al quinto posto in Serie A. Il progetto giallorosso, in cerca di rilancio europeo, potrebbe rappresentare l’ambiente giusto per rilanciare il talento di Hojlund.

Segui tutti gli aggiornamenti sul mercato della Roma e sui possibili colpi in arrivo solo su StadioSport.it.

Statistiche a confronto di Hojlund all’ Atalanta e allo United

Stagione Club Presenze totali Gol Assist Minuti giocati Media gol ogni 90′ 2022-2023 Atalanta 34 10 2 1.914 0,47 2023-2024 Manchester United 42 10 2 2.376 0,38 2024-2025 Manchester United 39 10 1 2.588 0,35

La Tabella offre un confronto dettagliato tra le performance stagionali di Rasmus Højlund durante il suo anno all’Atalanta (stagione 2022-2023) e i due anni successivi al Manchester United (stagioni 2023-2024 e 2024-2025).

La tabella prende in considerazione sei indicatori fondamentali:

Presenze totali

Gol realizzati

Assist forniti

Minuti giocati complessivi

Media gol a partita (ogni 90 minuti)

Nel suo unico anno con l’Atalanta, Højlund ha collezionato 34 presenze, segnando 10 gol e servendo 2 assist in 1.914 minuti giocati, con una media di 0,47 gol ogni 90 minuti. Si tratta di numeri molto positivi per un attaccante alla prima vera stagione da titolare in una big di Serie A, soprattutto considerando la giovanissima età di appena 20 anni che lo rese uno dei giovani più preziosi del momento.

Al Manchester United, Højlund ha mantenuto una cifra simile di gol (10 reti) sia nel 2023-2024 che nel 2024-2025, ma il dato assume un peso diverso se confrontato con il minutaggio più elevato: rispettivamente 2.376 e 2.588 minuti giocati, che portano la media gol ogni 90’ a calare da 0,47 a 0,38, fino a 0,35 nell’ultima stagione. Questo calo suggerisce una leggera flessione nell’efficacia sotto porta, probabilmente dovuta a una combinazione di fattori: adattamento al ritmo della Premier League, difficoltà del sistema di gioco dello United e una certa instabilità tecnica e tattica del club.

In sintesi, la tabella mostra chiaramente che Højlund ha reso meglio in termini di efficienza realizzativa durante la sua esperienza in Serie A, confermando le ragioni dell’interesse crescente da parte di club italiani per un suo possibile ritorno.

Inoltre durante la grande stagione all’ Atalanta è stato allenato dallo stesso Gasperini, quindi un suo possibile ritorno in Serie a con il tecnico ex Atalanta potrebbe farlo tornare a brillare.