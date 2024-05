Video Highlights Sassuolo-Cagliari 0-2 : Sintesi 19-05-2024

Video Gol e Highlights Sassuolo-Cagliari 0-2 , 37° giornata di Serie A: Prati e Lapadula su rigore danno la matematica salvezza ai sardi!

Match che vede i sardi approcciarlo meglio, con maggiore possesso palla e più propensione all’attacco. Anche se i tiro sono stati pochi, la formazione sarda ha meritato la vittoria. Ha conquistato con fatica e sudore questa salvezza.

Sassuolo ad un passo dalla retrocessione. Deve sperare che perdano in contemporanea Empoli e Frosinone e cercare di fare risultato all’Olimpico contro la Lazio nell’ultimo turno!

Sassuolo-Cagliari, 37° giornata di Serie A

Sintesi di Sassuolo-Cagliari 0-2 :

Primi quindici minuti in cui la partita è bloccata, con nessuna dei due attacchi che riesce a sopravanzare il reparto difensivi della formazione avversaria.

In circa dieci minuti i falli sono già cinque, di cui quattro commessi dalla squadra emiliana. Nessun tiro in porta a metà della prima frazione, il match deve ancora aprirsi.

Al venticinquesimo si fanno vedere in maniera più decisa i padroni di casa. Dalla sinistra Henrique effettua un cross preciso per la testa di Pinamonti. L’attaccante italiano non stacca bene, il pallone termina, di poco, fuori dallo specchio della porta!

Quando abbiamo superato i dieci minuti al termine della prima frazione, ospiti che arrivano al tiro per la prima volta con Lapadula, il quale riceve un lancio perfetto dalle retrovie di Dossena, prova a colpire con il sinistro, ma la sfera termina sul fondo, anche se di poco.

Tre minuti più tardi Dossena serve Shomurodov, il quale prova una conclusione con il destro dal limite dell’area, con sfera che termina a lato!

Ripresa che riprende un po’ sulla falsariga della prima frazione, con le due squadre che faticano a costruirsi occasioni da rete. Al quinto minuto occasione per i sardi con Luvumbo che attacca la profondità e arriva alla conclusione con il sinistro. La difesa neroverde, però, è attenta e ribatte la conclusione.

Il primo tiro in porta della partita avviene al quindicesimo minuto ad opera dei sardi. Zappata prova la conclusione, ma Consigli risponde attento.

VANTAGGIO DEL CAGLIARI! Il pallone carambola in area, dopo un cross, quindi Dossena serve Prati posizionato perfettamente in area. Quest’ultimo calcia con il sinistro di prima intenzione e fredda Consigli!

A meno di cinque minuti dal termine altra occasione importante per i sardi. Sulemana ha avuto un’occasione d’oro sui piedi dentro l’area di rigore. Nandez, dopo una serie di dribbling, vede il ghanese libero e lo serve. Quest’ultimo però non riesce ad essere preciso e spedisce sul fondo!

RADDOPPIO DEL CAGLIARI! Errore di Kumbulla, fallo su Lapadula, calcio di rigore per i sardi. S’incarica delle battuta lo stesso attaccante italiano che segna nonostante Consigli fosse sulla traiettoria!

Nervi tesi in casa neroverde! Espulsione per Henrique a causa di proteste reiterate!

L’arbitro decreta la fine dell’incontro! Cagliari matematicamente salvo!

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Cagliari 0-2 :

Tabellino di Sassuolo-Cagliari 0-2 :

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Erlic (19′ pt Kumbulla), Ferrari, Tressoldi (62′ st Pedersen): Doig, M.Henrique, Racic (57′ st Boloca), Thorstvedt (57′ st Obiang), Missori (46′ st Grégoire Defrel); Laurienté, Pinamonti. Allenatore: Ballardini

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello (86′ st Obert); Deiola (67′ st Prati), Sulemana, Nandez (89′ st Di Pardo); Gaetano (67′ st Viola); Lapadula, Shomurodov (46′ st Luvumbo). Allenatore: Ranieri

Arbitro: Doveri (Volterra)

Marcatori: 72′ st Prati (C), 91′ st Lapadula su rig. (C)

Ammonizioni: Thorstvedt (S), Deiola (C), Dossena (C), Pinamonti (S), Pegolo (S), Henrique (S)

Espulsioni: Henrique (S)

