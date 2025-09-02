Samsunspor interessato ad Arkadiusz Milik: la Juventus valuta la cessione

Arkadiusz Milik - Stadiosport.it

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset e dal giornalista di mercato Orazio Accomando, il Samsunspor, club della Super Lig turca, avrebbe chiesto informazioni alla Juventus sull’attaccante polacco Arkadiusz Milik. L’arrivo a Torino di Loïs Openda e Jonathan David durante questa sessione di mercato ha inevitabilmente ridotto lo spazio per il centravanti ex Napoli, aprendo la strada a un possibile addio.

La situazione di Milik è particolare: dopo aver rinnovato il contratto all’inizio del 2024, la Juventus aveva scelto di spalmare il suo ingaggio su più stagioni, facilitando così un’eventuale cessione. Tuttavia, il giocatore non è mai sceso in campo nell’attuale stagione: a giugno 2024 si è sottoposto a un intervento chirurgico e successivamente ha subito un infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dai campi per l’intero 2024-25.

Il club bianconero sperava che il rinnovo, con un ingaggio più basso, potesse favorire la partenza del polacco in questa finestra di mercato. Ora che in Turchia mancano ancora due settimane alla chiusura del calciomercato, il Samsunspor potrebbe approfittarne per tentare l’affondo decisivo. Non è escluso, quindi, che Milik possa lasciare Torino già nei prossimi giorni, con l’obiettivo di rilanciare la propria carriera dopo oltre un anno senza calcio giocato.