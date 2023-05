Video Gol e Highlights Sampdoria-Torino 0-2 , 33esima giornata di Serie A: Buongiorno e Pellegri mandano ancora ko i blucerchiati!

Ora mancano solamente due partite prima della matematica retrocessione dei doriani in cadetteria. Non sembrano esserci possibilità di rivincita, la classifica è spietata, la sua stagione da dimenticare.

Il Torino è l’ennesima incompiuta, una squadra che tarda a spiccare il volo! Nello stesso anno perde in casa contro lo Spezia, fa un colpo vincendo all’Olimpico contro la formazione più in forma del momento. Sale a 45 punti, a pari punti con il Bologna, uno sotto la Fiorentina. Anche per quest’anno l’Europa dovranno vederla da casa.

Video Gol e Highlights di Sampdoria-Torino, 33esima giornata di Serie A

Sintesi di Sampdoria-Torino 0-2:

Una partita che inizia con il freno a mano tirato. Nessuna occasione nei primi dieci minuti, il primo squillo si vede all’undicesimo minuto ad opera degli ospiti. Rodriguez e Vojvoda scambiano bene, dalla sinistra parte un cross che trova dall’altra parte Singo, il quale calcia bene al volo di destro. Nuytinck si immola e evita la segnatura granata.

Un minuto più tardi ci provano i blucerchiati, con Gabbiadini che prova dai 25 metri dopo aver rubato il pallone nella metà campo avversaria. Il suo tiro finisce abbondantemente alto sopra la traversa!

Verso il ventesimo minuto Vojvoda prova una conclusione dal limite dell’area, ma il suo interno destro termina parecchio fuori dalla porta.

VANTAGGIO DEL TORINO! Poco dopo la mezz’ora la sbloccano i granata! Cross dalla sinistra Ilic che pennella sul primo palo. Appostato c’è Buongiorno che stacca di testa ed anticipa Ravaglia in uscita!

Ancora ospiti in avanti. Dopo un episodio dubbio non considerato dall’arbitro, ecco che Vlasic colpisce al volo una palla servita da Singo, ma la sua conclusione viene bloccata efficacemente da Ravaglia!

Un minuto più tardi ancora ospiti in avanti. Cross da corner di Rodriguez, pallone che termina a Sanabria che gira ma il pallone sfiora il secondo palo e si perde sul fondo. Ancora lo stesso Sanabria colpisce il pallone in girata dopo averlo ricevuto al limite dell’area. Ancora il numero uno doriano mantiene in vita i suoi!

Finisce il primo tempo con il vantaggio meritato dei granata.

Ripresa che inizia ancora con i granata a gestire il pallone e i doriani che faticano ad avere una reazione d’orgoglio. Il primo quarto d’ora scorre senza troppi sussulti da una parte e dall’altra.

Nella metà della ripresa si va vedere timidamente il doria, con Cuisance. Il calciatore francese è lanciato verso la porta, la sua indecisione premia la difesa granata che lo ferma.

Al settantesimo minuto si rivede il Torino in avanti! Vlasic pesca Sanabria in area, il quale riesce a liberare il destro e concludere di poco fuori!

A dieci minuti dalla fine vicino ancora al raddoppio la formazione granata! Miranchuk riceve sul lato destro dell’area di rigore da Pellegri e mira l’incrocio dei pali opposto. Il pallone termina fuori di pochissimo alle spalle di Ravaglia!

A cinque minuti dal termine occasione per i padroni di casa! Gabbiadini serve con un passaggio illuminante Lammers, il quale scivola al limite dell’area di rigore, indeciso se calciare o meno.

Al novantesimo minuto Zanoli libera al tiro Ilkhan, la cui conclusione viene bloccata da Milinkovic Savic.

RADDIOPPIO DEL TORINO! Vojvoda batte velocemente una punizione, serve Pellegri, il quale davanti a Ravaglia lo batte in uscita!

Finisce con la vittoria per 0-2 dei granata!

Highlights e Video Gol Sampdoria-Torino 0-2 :

Il Tabellino di Sampdoria-Torino 0-2 :

Marcatori: 31′ pt Buongiorno (T), 95′ st Pellegri (T)

Assist: 31′ pt Ilic (T), 95′ st Vojvoda

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Nuytinck, Oikonomou (46′ st Gunter), Amione (84′ st Murillo); Zanoli, Winks (84′ st Ilkhan), Rincon (77′ st Paoletti), Augello; Cuisance (77′ st Malagrida); Lammers, Gabbiadini. All. Stankovic

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Schuurs (73′ st Djidji), Buongiorno, Rodriguez; Singo (63′ st Lazaro), Ricci, Ilic, Vojvoda; Seck (66′ st Miranchuk), Vlasic; Sanabria (73′ st Pellegri). All. Juric

Ammoniti: 23′ pt Rincon (S), 47′ st Amione (S), 60′ st Singo (T), 96′ st Pellegri (T)

Esplusioni: 98′ st Amione (S)

Arbitro: Camplone (Pescara)