Donnarumma, svolta clamorosa: PSG e Manchester City trattano per un accordo a metà prezzo

Donnarumma - Stadiosport.it

Gianluigi Donnarumma è sempre più vicino a un futuro lontano da Parigi. Nelle ultime 48 ore, infatti, sono arrivati sviluppi importantissimi: Paris Saint-Germain e Manchester City hanno avviato contatti diretti per discutere il trasferimento del portiere italiano, con la possibilità di raggiungere un accordo a circa metà della richiesta iniziale fissata a 45-50 milioni di euro.

Quello che si sta delineando sarebbe un trasferimento storico, il primo grande affare tra due club che, negli ultimi anni, si sono contesi la vetta del calcio europeo. Il City, campione d’Inghilterra e finalista di Champions, ha da tempo messo gli occhi su Donnarumma, mentre il PSG valuta seriamente la cessione per alleggerire il monte ingaggi e scongiurare il rischio di perderlo a parametro zero nei prossimi mesi.

Un accordo a metà strada

Secondo le ultime indiscrezioni, Manchester City non ha alcuna intenzione di pagare l’intero importo richiesto dal PSG, ma le parti starebbero lavorando per chiudere intorno ai 25 milioni di euro. Per i parigini sarebbe comunque un’operazione conveniente: oltre a incassare una cifra importante, il club libererebbe spazio salariale, considerando il contratto molto oneroso dell’estremo difensore azzurro.

Il ruolo di Ederson nella trattativa

Parallelamente, il City è impegnato anche nelle negoziazioni per la cessione di Ederson al Galatasaray. Il club turco ha già messo sul piatto un’offerta da 10-12 milioni di euro, ma gli inglesi chiedono ancora qualcosa in più per lasciar partire il brasiliano. La chiusura di questa operazione rappresenta un tassello fondamentale per aprire definitivamente la strada all’arrivo di Donnarumma a Manchester.

Guardiola vuole Donnarumma

C’è un dato certo in questa vicenda: Pep Guardiola considera Donnarumma il portiere ideale per il suo progetto. L’allenatore catalano lo vuole subito, ma anche qualora l’affare non dovesse concretizzarsi in questa sessione, il City sarebbe pronto ad aspettarlo a parametro zero la prossima estate.

Le prossime due settimane saranno decisive: i colloqui tra PSG e Manchester City proseguiranno con l’obiettivo di trovare la formula giusta per tutte le parti. Una cosa è certa: il futuro di Gianluigi Donnarumma sembra sempre più vicino alla Premier League.