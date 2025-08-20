Napoli, Tolu Arokodare nel mirino: il bomber del Genk può essere l’erede di Lukaku

Tolu Arokodare - Stadiosport.it

Il Napoli continua a monitorare con attenzione il mercato in attesa di capire le condizioni fisiche di Romelu Lukaku. L’infortunio al flessore dell’attaccante belga preoccupa lo staff medico, e in caso di stop prolungato, il club azzurro potrebbe tornare alla carica per un rinforzo in attacco. Tra i vari nomi valutati da Antonio Conte, quello che sembra più convincere la dirigenza partenopea è Tolu Arokodare, centravanti del KRC Genk.

Il giocatore era già stato attenzionato dagli scout del Napoli oltre un mese fa, ben prima del problema muscolare di Lukaku. La sua candidatura si fa ora più concreta, anche rispetto ad altri profili accostati agli azzurri come Rasmus Hojlund del Manchester United e Artem Dovbyk della Roma.

Arokodare, il profilo ideale per il sistema di Conte

Arokodare, 24 anni, nazionale nigeriano, è considerato da molti addetti ai lavori un vero e proprio “clone tattico” di Lukaku. Con i suoi 197 cm di altezza, combina fisicità, potenza e velocità: caratteristiche che si sposano perfettamente con il gioco verticale e aggressivo che Conte sta costruendo al Napoli.

Acquistato dal Genk nel gennaio 2023 per circa 5 milioni di euro dall’Amiens, Arokodare si è messo subito in mostra grazie a numeri importanti: 23 gol e 7 assist in 45 presenze ufficiali nella scorsa stagione. Dati che non sono passati inosservati né agli scout del Napoli né ad altri club europei, ma gli azzurri sono attualmente in pole position.

Napoli in attesa dell’esito sugli esami di Lukaku

La strategia della dirigenza partenopea è chiara: prima di affondare il colpo, si attenderanno gli esiti definitivi degli esami di Lukaku. Se l’ex Chelsea dovesse fermarsi per un periodo lungo, Arokodare diventerebbe una delle prime scelte sul taccuino di Giuntoli e Conte.

Il nigeriano, già osservato più volte in azione dagli scout, rappresenterebbe non solo un’alternativa immediata ma anche un investimento per il futuro. La sua giovane età, unita alla capacità di incidere sia come finalizzatore che come uomo assist, lo rendono un profilo perfetto per il progetto Napoli.

Se la diagnosi per Lukaku dovesse confermare uno stop pesante, non è da escludere che il Napoli acceleri i contatti con il Genk già nei prossimi giorni per valutare la fattibilità dell’operazione.