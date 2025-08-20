Milan dice no a Napoli: rifiutata un’offerta da 25 milioni per Alex Jimenez

Alex Jimenez - Stadiosport.it

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Milan ha rifiutato un’offerta da 25 milioni di euro presentata dal Napoli per Alex Jimenez, giovane talento spagnolo classe 2005. Nonostante il forte interesse dei partenopei, che lo vedevano come alternativa a Juanlu Sanchez del Siviglia, i rossoneri non hanno alcuna intenzione di privarsi del giocatore in questa sessione di mercato.

Un talento che fa gola a mezza Europa

Jimenez, 20 anni, è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo. Esterno versatile, capace di giocare sia a destra che a sinistra, può essere impiegato sia come terzino che come esterno alto in un ruolo più offensivo. Prodotto del vivaio del Real Madrid, è approdato al Milan nel 2023 e in poco tempo si è ritagliato un ruolo importante nello scacchiere rossonero.

Il Real Madrid mantiene però un diritto di recompra: avrebbe potuto riacquistarlo già nel 2025 per 9 milioni di euro, opzione però non esercitata. Il prossimo slot sarà nel 2026, quando le Merengues potranno riportarlo a casa per 12 milioni di euro.

Napoli e non solo: le altre pretendenti

Oltre al Napoli, che ha spinto di più per un trasferimento a titolo definitivo, diversi club hanno provato ad assicurarsi il talento spagnolo in prestito: tra questi Fiorentina, Roma, Olympique Lione e Siviglia. Tuttavia, il Milan ha risposto con un no secco, ribadendo di considerare Jimenez incedibile almeno per questa stagione.

Numeri importanti nella scorsa stagione

Nella stagione 2024/25, Jimenez ha collezionato 46 presenze ufficiali con la maglia del Milan, mettendo a segno 4 gol e fornendo 2 assist. Dati che testimoniano la crescita costante del giovane spagnolo, diventato ormai un elemento prezioso sia per la fase difensiva che per quella offensiva.

Il rifiuto del Milan lancia un messaggio chiaro: Jimenez è un pilastro del progetto rossonero. Con il Real Madrid alla finestra e mezza Europa pronta a farsi avanti, il futuro del talento spagnolo sarà uno dei temi caldi delle prossime stagioni.