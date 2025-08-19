Lista Fantacalcio 2025-2026: Quotazioni, Ruoli Classic e Mantra, Fantavalori e Consigli per l’Asta

L’attesa è finita: è online il listone Fantacalcio 2025-2026 con tutte le quotazioni ufficiali, i ruoli Classic e Mantra, e i Fantavalori (FVM) aggiornati per l’asta. Questa guida completa ti aiuterà a interpretare al meglio i dati e a preparare una strategia vincente per il tuo Fantacalcio. Ti mostrerò l’elenco dei giocatori squadra per squadra, evidenziando le novità più importanti e i cambi di ruolo rispetto alla scorsa stagione.

Fantacalcio – Stadiosport.it

Come leggere il listone Fantacalcio 2025-2026

Prima di analizzare le squadre, è importante comprendere le sigle presenti nel listone:

Ruolo Classic : il ruolo tradizionale (P = Portiere, D = Difensore, C = Centrocampista, A = Attaccante).

: il ruolo tradizionale (P = Portiere, D = Difensore, C = Centrocampista, A = Attaccante). Ruolo Mantra : i ruoli specifici utilizzati nella modalità avanzata (Por, Dc, Ds, Dd, E, M, C, T, W, A, Pc).

: i ruoli specifici utilizzati nella modalità avanzata (Por, Dc, Ds, Dd, E, M, C, T, W, A, Pc). Quotazione (Qu) : il prezzo base del giocatore in fase d’asta.

: il prezzo base del giocatore in fase d’asta. Fantavalore (FVM): quanto massimo conviene spendere in un’asta con 1000 fantamilioni di budget.

Questi valori ti permettono di calibrare gli investimenti evitando spese eccessive per giocatori sopravvalutati e scoprendo invece possibili affari.

Atalanta: Lookman top, De Ketelaere in crescita

Portieri: Carnesecchi (Qu 14, FVM 71) è il titolare indiscusso, Sportiello e Rossi sono solo riserve.

Difensori: Zappacosta (Qu 13, FVM 53) e Bellanova (Qu 13, FVM 52) restano i più appetibili. Attenzione a Hien (FVM 40), ottimo per chi cerca titolarità e bonus.

Centrocampisti: Ederson (Qu 15, FVM 58) si conferma una certezza, Samardzic (FVM 35) rappresenta la scommessa creativa.

Attaccanti: Lookman (Qu 29, FVM 296) è la stella assoluta, De Ketelaere (FVM 170) sorprende per crescita, mentre Scamacca (FVM 102) resta interessante per le leghe numerose.

Bologna: Orsolini trascina, Castro e Immobile da tenere d’occhio

Portieri: Skorupski (Qu 10, FVM 49) affidabile come primo o secondo portiere.

Difensori: Miranda (FVM 24) ottimo per costanza, Holm e Lucumì garantiscono titolarità.

Centrocampisti: Orsolini (Qu 30, FVM 220) è l’uomo bonus, Bernardeschi (FVM 27) intrigante come jolly offensivo, mentre Odgaard (FVM 78) promette gol.

Attaccanti: Castro (FVM 140) e Immobile (FVM 140) sono le prime punte ideali, mentre Cambiaghi (FVM 26) può essere un affare low cost.

Cagliari: Piccoli sorpresa, Luvumbo conferma

Portieri: Caprile (Qu 7, FVM 18) sarà titolare, scelta economica interessante.

Difensori: Zortea (FVM 68) tra i più appetibili, Zappa (FVM 13) da considerare per il mantra.

Centrocampisti: Folorunsho (FVM 27) e Gaetano (FVM 16) possono portare bonus.

Attaccanti: Piccoli (Qu 17, FVM 90) è la vera sorpresa, Luvumbo (FVM 22) conferma di essere un buon terzo slot.

Como: Paz la vera pepita, Diao e Kuhn bonusman

Portieri: Butez (Qu 10, FVM 32) affidabile per le leghe a 10 o più partecipanti.

Difensori: Kempf (FVM 15) e Ramon (FVM 13) garantiscono minutaggio, Van der Brempt (FVM 8) utile al mantra.

Centrocampisti: Paz (Qu 20, FVM 119) è un nome pesante, Da Cunha (FVM 33) può portare bonus inaspettati.

Attaccanti: Diao (FVM 95) è la punta di diamante, Kuhn (FVM 53) ottima alternativa low cost.

Fiorentina: Kean la scommessa, Gosens per i bonus

Portieri: De Gea (Qu 14, FVM 62) nuovo titolare, ottima presa.

Difensori: Gosens (FVM 86) è il top per bonus, Dodò (FVM 44) affidabile come titolare.

Centrocampisti: Gudmundsson (Qu 24, FVM 177) superstar, Fazzini (FVM 36) e Fagioli (FVM 24) possibili colpi.

Attaccanti: Kean (Qu 33, FVM 375) nome pesante, Dzeko (FVM 71) per le leghe numerose.

Juventus: David e Yildiz da prima fascia

Portieri: Di Gregorio (Qu 16, FVM 83) una garanzia.

Difensori: Cambiaso (FVM 63) in grande ascesa, Bremer (FVM 44) certezza difensiva.

Centrocampisti: Conceicao (Qu 18, FVM 91) per chi cerca bonus, Koopmeiners (FVM 40) affidabile come mezzala.

Attaccanti: David (Qu 27, FVM 278) e Yildiz (FVM 235) sono prime scelte, Vlahovic (FVM 99) interessante se pagato il giusto.

Napoli: Lukaku e De Bruyne per sognare

Portieri: Meret (Qu 16, FVM 92) titolare indiscusso.

Difensori: Di Lorenzo (FVM 57) resta uno dei migliori in assoluto, Buongiorno (FVM 44) per solidità.

Centrocampisti: De Bruyne (Qu 23, FVM 147) è il colpo top, McTominay (FVM 201) ottimo investimento.

Attaccanti: Lukaku (Qu 31, FVM 341) il pezzo pregiato, Lang (FVM 94) e Lucca (FVM 60) ottimi secondi slot.

Roma: Dybala e Dovbyk punte di diamante

Portieri: Svilar (Qu 15, FVM 82) titolare e dal buon rapporto qualità-prezzo.

Difensori: Angelino (FVM 59) e Wesley (FVM 52) due ottimi colpi.

Centrocampisti: Pellegrini (FVM 28) rimane affidabile, Koné (FVM 41) interessante per il mantra.

Attaccanti: Dybala (Qu 26, FVM 252) imprescindibile, Dovbyk (FVM 166) porta bonus, Ferguson E. (FVM 137) da monitorare.

Inter: Lautaro garanzia, Dimarco e Dumfries top per bonus

Portieri: Sommer (Qu 16, FVM 90) scelta premium.

Difensori: Dimarco (FVM 96) e Dumfries (FVM 100) da prendere, Bastoni (FVM 78) solido titolare.

Centrocampisti: Calhanoglu (Qu 23, FVM 152) tra i top, Barella (FVM 58) bonus e titolarità.

Attaccanti: Lautaro Martinez (Qu 34, FVM 380) è il big assoluto, Thuram (FVM 318) da prima fascia.

Lazio: Zaccagni certezza, Castellanos da prima fascia

Portieri: Provedel (Qu 12, FVM 54) rimane il titolare e una delle migliori opzioni in Serie A per clean sheet. Mandas (FVM 12) valido solo come riserva in coppia.

Difensori: Tavares (FVM 49) è il colpo di fascia sinistra, Marusic (FVM 23) utile per titolarità, Gila (FVM 20) interessante in leghe numerose.

Centrocampisti: Zaccagni (Qu 26, FVM 203) top assoluto per bonus, Isaksen (FVM 45) alternativa intrigante, Dele-Bashiru (FVM 33) può sorprendere.

Attaccanti: Castellanos (Qu 21, FVM 155) prima punta di riferimento, Dia (FVM 147) garantisce bonus, Pedro (FVM 45) scelta low cost affidabile.

Lecce: Krstovic certezza, Pierotti e Pierret per le scommesse

Portieri: Falcone (Qu 6, FVM 14) ottimo per chi cerca un portiere titolare a basso costo.

Difensori: Gaspar K. (FVM 19) solido in difesa, Gallo (FVM 15) bonusman potenziale come terzino.

Centrocampisti: Pierotti (Qu 10, FVM 20) può portare gol e assist, Helgason (FVM 24) è la vera sorpresa, Tete Morente (FVM 19) nome da seguire.

Attaccanti: Krstovic (Qu 20, FVM 138) è il faro offensivo dei salentini, Camarda (FVM 22) ottima alternativa, Banda (FVM 8) consigliato come jolly low cost.

Milan: Pulisic e Leao top, Gimenez nuova stella

Portieri: Maignan (Qu 16, FVM 81) top di reparto, imprescindibile nei premium.

Difensori: Estupinan (FVM 37) e Tomori (FVM 25) garantiscono solidità, Jimenez A. (FVM 18) utile al mantra.

Centrocampisti: Pulisic (Qu 28, FVM 216) top indiscusso, Modric (FVM 40) porta qualità ed esperienza, Saelemaekers (FVM 38) ottimo per leghe numerose.

Attaccanti: Gimenez (Qu 25, FVM 261) nuova prima scelta, Leao (FVM 242) conferma da top player, Okafor (FVM 5) scommessa interessante.

Parma: Pellegrino rivelazione, Man e Bernabè da bonus

Portieri: Suzuki (Qu 7, FVM 15) titolare economico.

Difensori: Valeri (FVM 27) garanzia sulla fascia, Delprato (FVM 21) ottimo per leghe numerose.

Centrocampisti: Bernabè (Qu 11, FVM 35) nome caldo, Man (FVM 32) ideale per chi cerca bonus, Sohm (FVM 33) certezza di rendimento.

Attaccanti: Pellegrino M. (Qu 13, FVM 61) ottima scommessa, Djuric (FVM 21) alternativa per il terzo slot, Ondrejka (FVM 23) jolly offensivo.

Pisa: Tramoni unico top, Lind e Moreo per completare il reparto

Portieri: Scuffet (Qu 3, FVM 5) titolare low cost.

Difensori: Angori (FVM 14) affidabile, Calabresi (FVM 8) buona alternativa.

Centrocampisti: Tramoni M. (Qu 12, FVM 42) punto di riferimento, Piccinini (FVM 9) utile per le leghe numerose, Touré I. (FVM 11) scelta da mantra.

Attaccanti: Lind (FVM 11) è il riferimento centrale, Moreo (FVM 15) scelta low cost per completare l’attacco.

Sassuolo: Berardi top, Laurienté seconda scelta

Portieri: Turati (Qu 7, FVM 13) titolare economico, consigliato come secondo.

Difensori: Doig (FVM 17) promette bonus, Muharemovic (FVM 12) interessante come titolare.

Centrocampisti: Thorstvedt (FVM 24) nome caldo per gol e assist, Volpato (FVM 13) scelta da leghe numerose.

Attaccanti: Berardi (Qu 21, FVM 145) imprescindibile, Laurienté (FVM 51) ottimo per chi cerca un secondo slot, Pinamonti (FVM 73) garantisce minutaggio e reti.

Torino: Zapata leader, Adams e Vlasic i nomi da seguire

Portieri: Israel (Qu 9, FVM 30) titolare affidabile, ottimo come secondo portiere.

Difensori: Biraghi (FVM 23) top per assist, Lazaro (FVM 19) utile in ottica mantra.

Centrocampisti: Vlasic (Qu 15, FVM 46) punto fermo, Casadei (FVM 30) in crescita, Anjorin (FVM 23) scommessa intrigante.

Attaccanti: Zapata (Qu 20, FVM 112) ancora protagonista, Adams C. (FVM 58) nome caldo per bonus, Ngonge (FVM 24) ottima opzione per completare l’attacco.

Udinese: Thauvin jolly, Solet sorpresa difensiva

Portieri: Okoye (Qu 6, FVM 17) titolare, buon investimento low cost.

Difensori: Solet (FVM 37) da prima fascia tra i difensori bianconeri, Kamara (FVM 19) ottimo in leghe a 10.

Centrocampisti: Ekkelenkamp (FVM 22) trequartista bonusman, Lovric (FVM 24) alternativa solida, Atta (FVM 16) nome da seguire.

Attaccanti: Thauvin (Qu 16, FVM 80) scelta di livello, Davis K. (FVM 28) per chi cerca gol, Brenner (FVM 8) utile come scommessa low cost.

Verona: Suslov talento, Mosquera e Sarr da seguire

Portieri: Montipò (Qu 5, FVM 10) titolare low budget, consigliato come secondo.

Difensori: Tchatchoua (FVM 17) è la novità da seguire, Frese (FVM 9) utile come rotazione.

Centrocampisti: Suslov (Qu 9, FVM 23) è il talento più interessante, Harroui (FVM 14) alternativa affidabile, Kastanos (FVM 10) utile per le leghe numerose.

Attaccanti: Mosquera (FVM 14) da monitorare come seconda punta, Sarr A. (FVM 24) nome ideale come terzo slot.

Consigli per l’asta Fantacalcio 2025-2026