Sampdoria-Roma 2-0, Fonseca: “Momento difficile, ma in molti ci davano al settimo posto”

La Roma conclude una settimana buia, perdendo anche il confronto contro la Sampdoria.

I giallorossi, attualmente, non sembrano riuscire a vedere la luce in fondo al tunnel.

La sconfitta contro la Sampdoria per 2-0 ha determinato la fine di una settimana orribile condita da 0 vittorie in tre partite e da ben 11 gol subiti, oltre che l’aver messo in discussione ogni obiettivo prefissato durante questa stagione.

Se l’Europa League sembra, ormai, un miraggio, anche il piazzamento al settimo posto del campionato italiano (valevole per la Conference League) è ora a rischio con il Sassuolo che inizia a credere nella qualificazione alla nuova coppa europea.

Come ammette Fonseca, si tratta del momento più difficile non solo della stagione, ma dell’intero periodo di operato del portoghese nella Capitale. Un momento in cui anche le poche buone indicazioni, arrivate nel primo tempo, non possono rendere felice il mister che, anche oggi, ha visto la propria squadra subire gol in maniera banale.

La Roma di oggi è parsa stanca, non tanto fisicamente, ma dal punto di vista mentale. I capitolini sono entrati in campo con le scorie dei risultati negativi precedenti e non hanno saputo rialzare la testa, giocando un match sotto ritmo.

Fino a Marzo, come ricorda Fonseca, la squadra era coesa e lottava per almeno due delle tre competizioni nel quale era protagonista. Ma, ai primi problemi d’infermeria, la squadra ha mollato e le soluzioni tattiche sono divenute sempre più carenti.

Nonostante tutto, l’allenatore portoghese ci tiene a ricordare come molte testate e molti programmi prevedevano un settimo posto per la Roma, riconoscendo che la squadra giallorossa avesse la settima rosa più competitiva del campionato.

Cerca, dunque, di vedere i pochi lati positivi di una stagione oggettivamente deludente, Fonseca: la squadra compie risultati in linea con i pronostici ma, considerando i tanti infortuni e la lungo degenza di Zaniolo, c’era il potenziale per fare molto meglio.

