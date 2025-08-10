Sampdoria-Pontedera in Diretta Live ore 17 di oggi 10-08-2025

Sampdoria vs Pontedera

Manca poco all’amichevole tra Sampdoria e Pontedera, in programma oggi, 10 agosto 2025, alle ore 17:00 a Bogliasco. La squadra blucerchiata, guidata da Massimo Donati, dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2, pensato per dare equilibrio e solidità in entrambe le fasi di gioco.

In porta ci sarà Ghidotti, protetto da una difesa a tre composta da Riccio, Vulikic e, se confermato, Ferrari, che ha svolto parte del lavoro differenziato ma potrebbe comunque essere impiegato. Sulle corsie laterali agiranno Depaoli a destra e Ioannou a sinistra, chiamati a garantire spinta e copertura.

A centrocampo il ruolo di regista sarà affidato a Ferri, supportato da Bellemo e Conti, con il compito di dettare i tempi e rompere le linee avversarie. In attacco spazio a Sekulov e al nuovo arrivato Cuni, coppia chiamata a dare vivacità e profondità alla manovra offensiva.

Durante la ripresa è previsto l’ingresso di diversi elementi della rosa, tra cui Henderson e Coda, con la possibilità di vedere in campo anche Pedrola, ancora in fase di recupero dopo l’operazione ma desideroso di testare la propria condizione.

La diretta TV e lo streaming

Per i tifosi più appassionati, non sarà necessario mancare neanche un secondo di questa fase di transizione della squadra. L’amichevole di oggi sarà trasmessa in diretta su Telenord, l’emittente regionale ligure da sempre vicina alle vicende dei club genovesi. Chi si trova fuori dalla Liguria potrà invece seguirla in streaming sia dal sito ufficiale di Telenord sia sul canale YouTube di Telenord Liguria.

Sampdoria-Pontedera: formazioni ufficiali e ultime prima del calcio d’inizio

A pochi minuti dall’inizio dell’amichevole in programma oggi alle ore 17:00 a Bogliasco, arrivano le prime conferme sugli schieramenti.

Pontedera

Modulo 4-2-3-1: Vannucchi; Perretta, Pretato, Vona, Migliardi; Milazzo, Pietra; Vitali, Scaccabarozzi, Polizzi; Andolfi.

Sampdoria

Durante la ripresa è previsto l'ingresso di Henderson, Coda e, se le condizioni lo permetteranno, anche Pedrola.

Formazioni in campo

Pontedera

Modulo 4-2-3-1: Vannucchi; Perretta, Pretato, Vona, Migliardi; Milazzo, Pietra; Vitali, Scaccabarozzi, Polizzi; Andolfi.

Sampdoria

Modulo 3-5-2: Ghidotti; Riccio, Vulikic, Ferrari; Depaoli, Ferri, Bellemo, Conti, Ioannou; Sekulov, Cuni.

