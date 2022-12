Sampdoria: offerta ufficiale vincolante da Merlyn Partners

Il fondo Merlyn Partners presenta un’offerta vincolante per l’acquisto della Sampdoria.

Ci potrebbe essere finalmente la svolta nell’acquisizione della Sampdoria. Secondo quanto riportato da “Ansa”, sarebbe stata presentata un’offerta vincolante al club blucerchiato da parte del fondo Merlyn Partners, guidato dal manager Alessandro Barnaba. L’offerta oltre a soddisfare l’aumento di capitale chiesto dal Cda blucerchiato, andrebbe a versare nelle casse del club altri 20 milioni di euro, dunque, un’offerta complessiva di 50 milioni di euro che darebbero una boccata d’aria alle finanze della Sampdoria.

Se il tutto dovesse andare in porto, una volta arrivata l’acquisizione, partirebbe un piano per la ristrutturazione del debito societario che si aggira intorno ai 150 milioni di euro. Il fondo resta adesso in attesa di una risposta da parte del club, che dovrebbe arrivare il 14 dicembre in vista della riunione dell’assemblea degli azionisti, anche se il tutto potrebbe slittare al 19 dicembre, data della seconda convocazione della riunione.

A dare il via libera all’operazione dovrà essere soprattutto la famiglia Ferrero: in quanto soci di maggioranza, solo i Ferrero potranno dare il consenso per un potenziale aumento di capitale del club. I prossimi giorni saranno decisivi per capire in che direzione deciderà di andare il club. Se dovesse concretizzarsi il progetto di una nuova società blucerchiata, la Sampdoria avvierebbe un progetto molto simile a quello del Lille, anch’esso di proprietà del fondo di Barnaba.