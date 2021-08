Sampdoria-Milan, le dichiarazioni pre-partita di Stefano Pioli: “Siamo un gruppo forte, possiamo fare una grande stagione”

Alla vigilia della sfida contro la Sampdoria di Roberto D’Aversa che segnerà l’inizio della stagione per il suo Milan, Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, ha parlato in conferenza stampa delle ambizioni della sua squadra e dei nuovi arrivi.

La prima giornata del campionato di Serie A 2021-2022 sta per andare in archivio; mancano infatti solo Cagliari-Spezia (18:30) e Sampdoria-Milan (20:45) per chiudere il cerchio del primo turno della nuova stagione che ha già visto, tra le altre cose, le vittorie di Inter, Lazio, Atalanta, Roma e Napoli e il pareggio, a dir poco clamoroso, della Juventus sul campo dell’Udinese.

Così Stefano Pioli in conferenza stampa prima di Sampdoria-Milan.

Il Milan, come detto, va a fare visita alla nuova Sampdoria di Roberto D’Aversa che, dopo aver preso il posto di Claudio Ranieri sulla panchina doriana, punta a fare uno sgarro agli uomini di Stefano Pioli che, come di consueto, ha parlato poche ore fa in conferenza stampa delle ambizioni del suo gruppo e dell’arrivo in rossonero di giocatori esperti come Maignan, Giroud e Florenzi.

Il secondo posto dello scorso anno ha generato molto entusiasmo dalle parti di Milanello con il Diavolo che non si nasconde più e, stando a quanto riferito appunto da Pioli in conferenza stampa, proverà a giocare un ruolo da protagonista tanto in campionato, quanto in Champions League.

Dovremo provare a vincere ogni singola partita e cercare di fare un buon campionato, consapevoli che ci sono rivali forti. Avremo poi la Champions dove vogliamo essere protagonisti.

Il tecnico parmigiano ha quindi parlato dell’aumento di esperienza all’interno del gruppo portato dagli arrivi di Maignan, Giroud e Florenzi che sono da considerarsi, a tutti effetti, il trampolino di lancio che dovrà consentire il definitivo salto di qualità per una squadra a secco di trofei dalla Supercoppa Italiana vinta a dicembre 2016 contro la Juventus.

Sanno cosa voglia dire vincere e sanno come essere professionisti. Si sono inseriti in un gruppo motivato e desideroso di fare bene.

