Sampdoria-Milan 1-2, Voti, pagelle e analisi 3 punti pesantissimi per il Milan.

Il Milan espugna Marassi al termine di una gara con qualche difficoltà ma nel complesso meritata. Ottima prova della Sampdoria di Ranieri. Vantaggio con Kessie su rigore e 0-2 formato da Castillejo. Infine 1-2 della Sampdoria con Ekdal.

Top 3 Milan:

Kessie 7,5 migliore in campo per il Milan. Non solo realizza il rigore, ma gioca una partita splendida. Non sbaglia un pallone e ne recupera una quantità industriale. Grandissima crescita per lui.

Tonali 7 Grande prova per l’ex Brescia, smista molti palloni, bravo anche nel recupero e inoltre sfiora addirittura il gol. In continua crescita.

Gabbia 7 Doveva sostituire un titolare come Kjaer e lui gioca una partita con grande concentrazione e attenzione. Bravissimo.

Flop Milan:

Diaz 5 Non una grande partita per lui, perde troppi palloni e fa sempre le giocate con ritardo facendo sprecare delle potenziali buone occasioni.

Sampdoria-Milan 1-2

Top 3 Sampdoria:

Colley 7 Grande partita per lui, salva sulla linea un gol praticamente fatto da Rebic, ma lui con il piede sventa il pericolo. Perfetto negli anticipi e nelle chiusure.

Tonelli 7 Sfiora in gol in apertura e solo un grande intervento di Donnarumma gli nega la gioia della rete. Per il resto come Colley partita attenta.

Ferrari 6,5 Buona partita anche per lui, ma un grandino sotto a Colley e Tonelli.

Flop 3 Sampdoria:

Gabbiadini 4,5 Non una grande partita per lui e alla fine viene pure sostituito a causa di un fastidio muscolare.

Quagliarella 5 Non è nelle sue serate migliori, prova qualche spunto, ma è sempre troppo isolato e mal servito dai compagni.

Thorsby 5,5 Con la sua altezza prova ad essere l’asso della manica di Ranieri ma tranne qualche buon spunto non è molto incisivo.

Il Milan vince e punta deciso alla zona Champions League. Buona prova della Sampdoria, i ragazzi di Ranieri si fanno onore.

