Dove vedere Sampdoria-Juventus in Diretta Tv e Streaming Live: 17° giornata Serie A 18-12-2019

Sampdoria-Juventus, 17° giornata di Serie A. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A HD. E’ possibile vedere la partita in diretta streaming live utilizzando il servizio Sky Go.

La Juventus di Sarri è reduce dalla vittoria ottenuta in casa con l’Udinese, un 3-1 che cancella il periodo opaco. Nelle due partite precedenti ha pareggiato in casa con il Sassuolo ed ha perso all’Olimpico con la Lazio.

Ora partono con gli stessi punti dei rivali dell’Inter per il titolo, che hanno pareggiato in casa della Fiorentina. Un 1-1 ottenuto negli ultimi minuti di gioco, che però non pregiudica un percorso fino ad ora straordinario.

Di fronte avranno una Sampdoria in netta ripresa. Ranieri ha toccato le corde giuste, è riuscito a trasmettere le sue idee, ha dato maggiore tranquillità al gruppo. Ora sono più convinti dei propri mezzi, stanno riprendendo fiducia, si trovano a respirare, fuori dalla zona retrocessione.

Non basta, bisogna guadagnare ancora dei punti prima della sosta, per andare alla sosta con maggiore tranquillità.

Appuntamento allo stadio Marassi per mercoledì 18 dicembre alle ore 18,55.

Come vedere Sampdoria-Juventus in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Sampdoria-Juventus, anticipo della 17° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A HD Canale 202 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare la partita in diretta streaming live.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 7,99 €.

Precedenti, statistiche e Pronostico di Sampdoria-Juventus

In totale sono 127 le sfide tra le due formazioni, di cui 122 in Serie A e solo 5 in Coppa Italia. Il bilancio vede la squadra bianconera nettamente in vantaggio con il 50% di vittorie, ovvero 63, a fronte di 37 pareggi e 27 sconfitte. A Marassi, invece, il bilancio è maggiormente in equilibrio, con 22 vittorie per i liguri, 18 pareggi e 24 successi per i torinesi.

L’ultimo successo dei bianconeri a Marassi risale a due anni fa, precisamente il 19 marzo 2017, quando una rete di Cuadrado decise la contesa. La partita terminò 0-1.

L’ultima sfida giocata a Marassi e riferita alla Coppa Italia si ebbe l’11 novembre 2001 in palio c’erano i quarti di finale. In quell’occasione i bianconeri vinsero per 1-2 grazie alle reti di Zalayeta e di Conte. Per i doriani andò a segno Flachi. Il ritorno, invece, si giocò il 12 dicembre 2001, con la vittoria netta dei torinesi con un perentorio 5-2. Andarono a segno Maresca, Ferrara, Zalayeta e Amoruso con una doppietta. Per i liguri, invece, siglarono le reti Luiso e Possanzini.

Le ultime due sfide, invece, risalgono alla scorsa stagione e videro la vittoria sul terreno amico di entrambe. A Marassi si giocò nell’ultimo turno della Serie A, il 26 maggio scorso e vinsero i doriani con un 2-0 nel finale, per opera delle reti di Defrel e Caprari.

Il pronostico della sfida vede un 2 condito da Under 3,5 e Goal.

Probabili Formazioni Sampdoria-Juventus

La Sampdoria di Ranieri si affiderà al solito 4-3-1-2, con Gabbiadini al fianco di Quagliarella dal primo minuto, alle loro spalle Ramirez. Sono diversi gli indisponibili, come Barreto, Bertolacci, Jankto, Bonazzoli e Bereszynski. In porta Audero, difesa a quattro composta da Murillo e Murru sulle fasce, mentre al centro ci saranno Colley e Ferrari. A centrocampo il tridente sarà composto da Vieira, Ekdal e Linetty.

La Juventus di Sarri si schiererà con un 4-3-1-2, modulo speculare a quello doriano. Rientrano Pjanic e Cuadrado dalla squalifica. In porta Szczesny, difesa a quattro composta da Cuadrado sulla fascia destra, Alex Sandro su quella opposta, al centro Bonucci e De Ligt. A centrocampo Can, Pjanic e Matuidi, in avanti Bernardeschi trequartista, Dybala e Ronaldo le due punte.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Murillo, Colley, Ferrari, Murru; Vieira, Ekdal, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

