Sampdoria-Benevento Diretta TV – Streaming e Probabili Formazioni 26-09-2020

Sampdoria e Benevento si sfideranno nell’anticipo del 2° turno di Serie A. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: dubbio Gabbiadini per i blucerchiati, Inzaghi potrà contare su Lapadula e Caprari. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

Sampdoria e Benevento si ritroveranno faccia a faccia dopo l’ultimo incontro disputato al Ferraris valevole per la 1° giornata di Serie A 2017-2018. Per i giallo-rossi si trattò dell’esordio assoluto in massima serie e gli uomini guidati da Marco Baroni non sfigurano contro la più quotata Samp. Finì 2-1 con una doppietta di Quagliarella che permise ai blucerchiati di recuperare il momentaneo vantaggio sannita di Ciciretti.

Tanto è cambiato da allora. La Sampdoria dopo quella stagione ha sempre faticato a tenere il passo delle concorrenti con la tifoseria doriana che ha puntato il dito sul presidente Massimo Ferrero. Il Benevento dopo la retrocessione ha invece vissuto un anno di assestamento in cadetteria per poi stravincere a suon di record lo scorso campionato di Serie B. E proprio gli uomini di Pippo Inzaghi al match del Ferraris ci arrivano meglio rispetto alla Samp di Claudio Ranieri.

L’inizio del match è fissato per le ore 18:00 di Sabato 26 Settembre e sarà l’esordio al Ferraris per la Sampdoria, mentre per il Benevento si tratterà della prima gara ufficiale della stagione dopo che l’incontro con l’Inter valevole per la prima di campionato è stata rinviata a Mercoledi 30.

I genovesi devono assolutamente riscattare la sconfitta arrivata 7 giorni fa all’Allianz contro la Juventus. Gli uomini di Ranieri sono apparsi troppo timorosi al cospetto della nuova Juv targata Andrea Pirlo ed i primi malumori sono cominciati ad affiorare intorno alla Doria. I tifosi sono dell’idea che la loro Samp sia uscita indebolita dal mercato estivo (la sessione termina il 5 Ottobre n.d.r.) e la gara contro il neopromosso Benevento deve essere l’occasione giusta per ritrovare autostima.

I giallo-rossi dal canto loro stanno vivendo un sogno da cui non vogliono svegliare. Inzaghi con l’aiuto del DS Pasquale Foggia ha costruito una squadra che può ben figurare in massima serie. Glik, Caprari, Lapadula e l’ultimo arrivato Iago Falque danno al Benevento quel tocco di esperienza che serve per calcare i grandi palcoscenici della Serie A. L’amichevole contro la Lazio di sabato scorso e terminata 0-0 ha trasmesso ulteriore forza emotiva negli uomini di Pippo Inzaghi e nel Sannio tutti sono convinti che al Benevento possa riuscire il colpaccio.

Ultime sulle formazioni di Sampdoria-Benevento:

Ranieri si affiderà al classico 4-4-2 con Ekdal e Thorsby ad agire in mediana e sugli esterni Jankto ed il rientrante Gastòn Ramirez. In difesa Yoshida ancora preferito a Tonelli, mentre saranno della contesa Augello e Colley. Avanti ritorna in campo il bomber Fabio Quagliarella che farà coppia con Bonazzoli. Gabbiadini in panchina.

Pippo Inzaghi si affida all’ormai collaudato 4-3-3. Letizia e Daam Foulon agiranno sugli esterni mentre Glik e Caldirola saranno i centrali su cui si basera la difesa. A centrocampo Hetemaj dovrebbe essere preferito a Dabo con Schiattarella e Ionita a comporre i 3 di metà campo. In avanti spazio a Lapadula con Insigne e l’ex Caprari leggermente più arretrati. Sau parte dalla panchina.

Come vedere Sampdoria-Benevento in Diretta TV e Streaming Live:

La partita del Ferraris sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport 3 HD Canale 203 per gli abbonati Sky Sport e Sky Calcio.

La partita sarà trasmessa anche sulla piattaforma online di Sky in streaming su Now Tv (prezzo evento singolo 9,99 euro) e sul servizio Sky Go.

Precedenti e statistiche Sampdoria-Benevento:

Sono solo 2 i precedenti fra Sampdoria e Benevento, con bilancio a favore dei doriani. Il primo incontro disputato al Marassi risale all’Agosto 2013 quando con una doppietta di Manolo Gabbiadini la Sampdoria riuscì a stendere il Benevento (all’epoca in Lega Pro) nell’incontro valevole per il terzo turno di Tim Cup.

La sfida del 20 Agosto 2017, valevole per la prima giornata della Serie A 2017-2018 vede ancora una volta la Doria prevalere sula Strega con il risultato di 2-1. Al vantaggio giallorosso firmato da Amato Ciciretti, rispose una doppietta di Fabio Quagliarella.

