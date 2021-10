Sampdoria-Atalanta dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 27-10-2021

Dove vedere Sampdoria-Atalanta, 10° Giornata di Serie A, Mercoledì 27 Ottobre 2021 alle 20:45. Il match dello Stadio Marassi di Genova sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Il turno infrasettimanale di Serie A, che corrisponde alla decima giornata di campionato, contrppone Sampdoria-Atalanta. Due squadre, quella di Gasperini e D’Aversa, che godono di ottima salute, pur praticando un calcio essenzialmente diverso.

Mentre la “Dea” fa del possesso palla e della volontà di comandare il gioco uno dei suoi “mantra”, la squadra ligure pratica un calcio molto essenziale, fondato sulle ripartenze, lasciando spesso l’iniziativa ai giocatori avversari (anche nel derby contro lo Spezia il dato sul possesso palla recita un “misero” 29%).

Ciò che accomuna le due squadre è la grande importanza data agli esterni: le squadre di Gasperini sviluppano da sempre gioco sulle fasce, con laterali che partecipano molto alla fase offensiva.

Il dato quest’anno, non rispecchia ancora quanto detto sopra: in nove giornate, i cinque esterni a disposizione del Gasp (Gosens, Zappacosta, Pezzella, Hateboer e Maehle) hanno segnato due gol (uno Gosens, l’altro Zappacosta) e messo a referto un assist.

Bisogna però considerare che non si è giocato ancora neanche un terzo delle gare, e che Gosens, il più offensivo dei cinque, è stato condizionato dagli infortuni. Il teutonico, 11 gol lo scorso anno, cominciò a scatenarsi dalla decima giornata in poi.

Per ciò che riguarda la Sampdoria, basti considerare che il giocatore più incisivo, ad oggi, risulta essere Antonio Candreva. Per l’esterno romano si parla di quattro gol e tre assist: praticamente lo stesso ha partecipato alla metà dei gol segnati dalla sua squadra (13).

Come vedere Atalanta-Sampdoria in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Sampdoria-Atalanta

Sampdoria-Atalanta Data: 27-10-2021

27-10-2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La gara Atalanta-Sampdoria, in programma mercoledì 27 ottobre alle ore 18:30, sarà visibile in streaming attraverso la piattaforma Dazn.

Per poter guardare la partita Sampdoria-Atalanta in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Sampdoria-Atalanta, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la radiocronaca di Atalanta-Sampdoria

Si potrà ascoltare la radiocronaca di Atalanta-Sampdoria sintonizzandosi sulle frequenze di Rai Radio Uno. Radiocronaca sarà fruibile anche attraverso dispositivi mobili, come smartphone e tablet, scaricando l’apposita app Raiplayradio, abilitata a sistemi Ios e Android.

Le ultime sulle formazioni di Sampdoria-Atalanta

La Sampdoria schiererà ancora il 4-4-2. Davanti ad Audero, l’unico ballottaggio riguarda la corsia destra, con Dragusin-Ferrari in lotta per una maglia, vista l’assenza per squalifica di Bereszinskyi. A centrocampo, Candreva potrebbe cambiare fascia e collocarsi sulla sinistra, dove sarà assente Verre, con la coppia Thorsby-Silva in mediana. In attacco, possibile turno di riposo ulteriore per capitan Quagliarella, che va gestito. In campo la coppia Gabbiadini-Caputo.

Nell’Atalanta, riconfermata fiducia a Musso, nonostante un’uscita poco felice sia costata il pareggio contro l’Udinese. In difesa, torna Mahele sulla sinistra, mentre i centrali sono Lovato e Palomino, con Zappacosta a destra. Mediana a due con De Roon che riprende il suo posto accanto a Freuler. Dietro Zapata, inedito terzetto con Muriel e Malinovskyi ai fianchi di Pasalic.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Atalanta

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Dragusin, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Adrien Silva, Thorsby, Candrva; Gabbiadini, Caputo. Allenatore: D’Aversa.

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Zappacosta, Lovato, Palomino, Maehle; Freuler, de Roon; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata. Allenatore: Gasperini

Dati e statistiche di Sampdoria-Atalanta

Sampdoria-Atalanta si è giocata 98 volte in Serie A. Il bilancio pende a favore dei friulani: 39 vittorie contro le 28 bergamasche.

Le ultime tre trasferte in terra ligure, però, hanno sorriso ai nerazzurri, che hanno vinto due gare e pareggiata una.

