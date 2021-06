Salta Fonseca: Gattuso nuovo manager del Tottenham!

Gennaro Gattuso è pronto a diventare il nuovo allenatore del Tottenham. Biennale da 2,5 milioni per il calabrese, che in mattinata ha rescisso con la Fiorentina.

Da Firenze a Londra nel giro di poche ore: la vita professionale di Gennaro Gattuso è cambiata radicalmente in questo giovedì di metà giugno. Stamattina l’annuncio del divorzio dalla Fiorentina, per divergenze col presidente Commisso. Stasera le voci insistenti che lo vogliono a un passo dalla panchina del Tottenham.

Gli “Spurs” avrebbero scelto Gattuso come nuova guida della squadra, dopo aver per lungo tempo dialogato con Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma. Abbandonata la pista portoghese, ci si è dirottati verso l’ex tecnico del Napoli, che dovrebbe firmare un biennale da 2,5 milioni netti a stagione ed essere ufficializzato nelle prossime ore.

Un affare che si è consumato nel breve volgere di una sola giornata. Il presidente Levy, colta l’occasione della rescissione con la Fiorentina preannunciata da alcuni malumori filtrati ieri dall’ambiente viola, ha contattato Gattuso, offrendogli in dote la sua creatura. Un corteggiamento lampo che ha dato i propri frutti dopo le lunghe trattative con Conte e Fonseca che sono cadute nel vuoto. Colpo di fulmine? Per far scoccare realmente la scintilla tra Gattuso e il Tottenham bisognerà attendere i risultati del campo.

