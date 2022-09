Salisburgo-Milan 1-1, Voti, pagelle e analisi, Pari e patta in terra Austriaca

Finisce 1-1 la sfida tra Salisburgo e Milan, valida per la prima giornata del girone E della Champions League 2022/23. Vantaggio del Salisburgo firmato da Okafor e pareggio a 5 minuti dalla fine del primo tempo di Saelemakers. Nella ripresa la partita diventa meno emozionante, da segnalare solo un palo colpito da Leao in pieno recupero del secondo tempo.

Top 3 Salisburgo:

Okafor 7,5 Decisamente il migliore in campo. Non solo per il bel gol con cui manda al bar Kalulu e infila il pallone sotto le gambe di Maignan, ma per la prestazione complessiva. Quando parte in velocità palla al piede risulta difficile da contenere.

Kjaergaard 7 Gioca una partita di qualità e sostanza. E’ una spina nel fianco costante per la squadra rossonera.

Dedic 6,5 Su quella fascia da vita ad un bellissimo duello con Theo Hernandez e spesso e volentieri mette in difficoltà il francese, costringendolo all’errore.

Salisburgo-Milan 1-1

Top 3 Milan:

Saelemaekers 7 Decisamente il migliore in campo del Milan. Non solo per il bel gol che permette ai rossoneri di agguantare il pareggio. Il laterale belga fa benissimo la doppia fase e non forza mai la giocata.

Tonali 7 Altra partita di qualità e sostanza da parte del centrocampista ex Brescia. Recupera una quantità industriale di palloni.

Pobega 6,5 Entra nel corso del secondo tempo e non soffre la personalità della squadra austriaca. Fornisce qualità e quantità alla compagine rossonera.

Flop 3 Milan:

Kalulu 5 Soffre tantissimo la fisicità dei calciatori del Salisburgo. Trova un brutto cliente in Okafor e infatti il calciatore del Salisburgo lo manda a terra in dribbling, in occasione del gol del momentaneo 1-0. Deve prendere le misure anche in ambito Europeo.

Giroud 4,5 Appare poco ispirato e fuori dal gioco rossonero. Nonostante fisicità e centimetri, viene annullato dalla retroguardia del Salisburgo.

De Ketelaere 4,5 Anche lui non appare ispirato. Troppo spesso evanescente e mai veramente ispirato nella costruzione della manovra.

Il pareggio alla fine è giusto. Certo, ci sono rimpianti per entrambe le squadre. Il Salisburgo poteva vincere azzeccando qualche conclusione in più e il Milan ha da rammaricarsi per il palo colpito da Leao. Buon punto per entrambe le squadre, ma per cercare di passare il girone servirà ben altro.