Salisburgo-Inter, conferenza stampa pre-partita Simone Inzaghi

Un Simone Inzaghi molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa-pre Champions League. Tanti i temi analizzati dal tecnico nerazzurro, in vista della gara che i suoi affronteranno nella giornata di domani contro il Salisburgo.

Sugli avversari: “Sappiamo benissimo il valore della gara. Dovremo fare una partita da grande Inter, evitando l’approccio molle dell’andata. Loro hanno già dimostrato a San Siro quello di cui sono capaci. Fisicità, corsa e alcune individualità sono le loro principali caratteristiche, nel loro stadio saranno ancora più desiderosi di far bene”.

Formazione: “In tutte le partite devo fare delle scelte importanti. Ho 15-16 titolari e, rispetto alle ultime gare, questa volta cambierò qualcosa in più. Questa cosa non rappresenterà per noi un problema, visto che i ragazzi sapranno ben rispondere in campo”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Bollettino medico: “Ho parlato con i medici, Denzel è un po’ affaticato per i tanti impegni, non so ancora se potrò utilizzarlo dal primo minuto. Al suo posto potrebbe esserci Darmian alto a destra o Carlos Augusto. Arnautovic – presente in conferenza al fianco di Inzaghi – è recuperato, Pavard sarà out per circa un mese e mezzo. Ancora out Cuadrado”.

Frattesi e Bisseck: “Davide sarà della partita, devo ora decidere se inserirlo al posto di Barella o Mkhitaryan. Come più volte spiegato, lui e Nicolò possono tranquillamente giocare insieme. In forte crescita Bisseck, soluzione possibile sia dal primo che a gara in corso”.