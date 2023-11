Salisburgo-Inter 0-1, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi 

Termina 0-1 per l’Inter il match contro il Salisburgo valido per la prima giornata di ritorno del girone D di Champions League. Decisiva, per i nerazzurri, la rete realizzata da Lautaro Martinez. Inter agli ottavi.

Analisi della gara: “Partita dai valori fisici difficili da trovare, contro una squadra giovane, fisica e veloce. Nel finale, quando loro hanno allentato la pressione, siamo riusciti a vincerla. Il mio plauso va sia ai titolari che ai subentrati, perfetti in ogni fase di gioco”.

Lautaro Martinez: “Lui per noi è un calciatore fondamentale. Ha voglia da vendere, di gara in gara. Oggi è entrato molto bene, non mi focalizzerei, però, solamente su di lui, ma anche sulla splendida gara fatta da Thuram e Sanchez”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Qualificazione: “Esserci qualificati con due giornate d’anticipo significa tanto per noi. Grande orgoglio questo qui per noi. Sono passati circa quindi anni dall’ultimo passaggio turno dell’Inter a questo punto del girone. Questa cosa ci da inevitabilmente grande orgoglio”.

Cinismo: “Tutte le partite di Champions League presentano delle difficoltà. In un primo tempo poco brillante abbiamo comunque avuto le migliori occasioni del match con Frattesi e Bastoni. Non sono però mancati momenti di sofferenza e difesa gestiti davvero bene”.