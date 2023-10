Salernitana, ore contate per Paulo Sousa

La Salernitana e Paulo Sousa potrebbero dirsi addio. Il presidente Iervolino sta riflettendo sull’opportunità di cambiare l’allenatore portoghese dopo l’ennesima sconfitta sul campo del Monza per 3-0.

Dopo la sconfitta contro il Monza per 3-0, la Salernitana sta pensando e riflettendo sul futuro di mister Paulo Sousa. Come riferito ai microfoni di Sky Sport da Milan e De Sanctis, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo del club, le riflessioni del caso sono inevitabili, ma la decisione definitiva spetta al presidente Iervolino ed è attesa prossimamente.

L’ambizioso presidente della Salernitana aveva dichiarato e sbandierato di puntare alla parte sinistra della classifica di Serie A. La partenza in campionato invece ha smentito le parole di Iervolino. La squadra granata dopo la terza sconfitta consecutiva subita contro il Monza, dopo quelle interna per 4-0 contro l’Inter e l’1-0 di Empoli si trova mestamente penultima con solo 3 punti.

Paulo Sousa rischia di pagare per primo questa falsa partenza in cui la Salernitana ha conquistato la miseria di 3 punti, frutto di 3 pareggi con Roma, Udinese e Frosinone. Il fatto di non aver vinto ancora una partita potrebbe portare la società campana a prendere una decisione.

Salernitana, Paulo Sousa verso l’esonero: possibili sostituti

Ore contate per Paulo Sousa. L’allenatore della Salernitana potrebbe essere sollevato dall’incarico. L’ennesima sconfitta subita sul campo del Monza per 3-0, potrebbe essere fatale.

In caso di esonero di Paulo Sousa, la dirigenza della Salernitana sta valutando diverse opzioni. Secondo Sky Sport Filippo Inzaghi sarebbe in pole position anche se i nomi che circolano sono numerosi, da Stramaccioni pallino del presidente Iervolino ad altri attualmente liberi come Iachini, Petkovic, Maran o Semplici.

Davide Nicola, ex allenatore della Salernitana

La tifoseria sogna il grande ritorno di Davide Nicola, artefice di una clamorosa e miracolosa salvezza, colui che l’anno scorso, metà febbraio, però è stato esonerato per far posto proprio a Paulo Sousa.

Proprio il portoghese Paulo Sousa dopo solo 8 mesi rischia fortemente l’esonero. A Salerno ci sono momenti di profonda riflessione e nelle prossime ore dovrebbe arrivare una decisione ufficiale. Il presidente della Salernitana, Iervolino, inevitabilmente dovrà fare una scelta.