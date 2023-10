Video Gol e Highlights di Monza – Salernitana 3-0, 8° giornata Serie A: Colpani, Vignato e Pessina affondano i granata!

Un 3-0 che sancisce come i granata di Sousa siano in netta difficoltà quest’anno. Se non cambiano registro, se non provano a costruire qualcosa di nuovo difficilmente si salveranno.

La formazione lombarda è alla sua seconda vittoria consecutiva e adesso vedono da vicino la zona europea, la quale dista un solo punto. L’Atalanta, però, deve ancora giocare la sua sfida delle 15 contro la Lazio.

Il logo e lo stand della Lega Calcio Serie A prima di un match di questa stagione/Stadiosport.it

Sintesi di Monza-Salernitana 3-0 :

Dopo cinque minuti pericolosi gli ospiti con Legowski che va via di forza sulla sinistra, crossa a rimorchio per Cabral, il quale prova una conclusione che viene prima sventata da Di Gregorio e poi bloccata dallo stesso numero uno.

VANTAGGIO DEL MONZA! VIgnato riceve palla sulla trequarti, serve Pessina, il quale imbuca verso Colpani che salta un uomo in area, mettendola sul destro e calciando di precisione sulla sinistra!

Ancora padroni di casa in avanti. Questa volta è Colombo che prova la conclusione dopo aver ricevuto palla da Colpani, ma manda la sfera alta sul fondo!

Due minuti più tardi ancora l’autore della rete Colpani si rende pericoloso! La sua conclusione, però, indirizzata verso il centrosinistra viene bloccata in due tempi da Ochoa.

RADDOPPIO DEL MONZA! Pressing alto della formazione di casa, Gagliardini recupera palla, corre verso il dischetto dell’area di rigore, serve Vignato il quale conclude di prima intenzione e batte Ochoa!

Gli ospiti hanno una certa reazione. Candreva è bravo a colpire al volo su assist palombella di Legowski, ma la sua conclusione viene respinta con i guantoni da Di Gregorio!

Quindi ancora i lombardi hanno un’occasione per andare sul 3-0! Colombo lancia a campo aperto Vignat, il quale si trova a tu per tu con Ochoa, ma calcia alle stelle!

Nella seconda metà della frazione ancora buchi lasciati aperti dalla formazione ospite, ma i lombardi non ne approfittano.

Il primo tempo termina con un 2-0, ma che sarebbe potuto anche essere più largo.

Ripresa che inizia con numerosi cambi per gli ospiti. Sousa non è soddisfatto della prestazione dei suoi e prova a cambiare.

Al decimo minuto la squadra campana si fa vedere in area di rigore avversaria. Un cross al centro per Dia che si smarca da Pablo Marì, prova la conclusione in rovesciata, ma svirgola e permette al team di casa di allontanare.

Ripresa che vede la formazione di casa più schiacciata nella propria metà campo, mentre gli ospiti provano a colpire maggiormente ma senza particolari abilità.

Verso la mezz’ora occasione clamorosa per gli ospiti! Imbucata per Dia, il quale si presenta davanti all’estremo difensore dei lombardi, conclude e trova la respinta dello stesso portiere. Poi la sfera termina ancora al numero 10 che in caduta colpisce ma trova solamente la traversa e poi la linea senza varcarla interamente!

Quindi altre due opportunità per i campani. Prima su un retropassaggio di Caldirola, il quale manda involontariamente verso la propria porta, ma il portiere dei lombardi compie un grandioso intervento mandando la sfera in angolo!

Successivamente è Candreva ad impegnare l’estremo difensore che dice ancora no su un tentativo dell’esterno con una sassata verso l’incrocio dei pali!

Poi di nuovo i padroni di casa con Colombo che per poco non arriva a ribadire in rete un tiro-cross di Birindelli!

A dieci minuti dal termine è concesso un calcio di rigore per la formazione di casa! Da un contropiede guidato da Gomez. il quale serve Bondo che calcia in porta. Pirola, all’altezza del dischetto, ferma la sfera con la mano prima che entri in porta!

TRIS DEL MONZA! Calcio di rigore trasformato da Pessina!

Errore di Gyomber che permette a Colombo di presentarsi davanti alla porta dalla destra! L’attaccante italiano prende la mira e conclude di potenza. Ma Ochoa è bravo a sventare il tentativo, a mettere in angolo, deviando la sfera sulla parte alta della traversa!

Al secondo minuto di recupero ancora padroni di casa pericolosi! Punizione di Gomez, pallone che termina a Pablo Marì che fa sponda di testa verso il dischetto del rigore. Gagliardini colpisce in girata e scheggia la traversa!

Match che termina con un netto 3-0 per i padroni di casa

Highlights e Video Gol di Monza – Salernitana 3-0 :

Tabellino di Monza-Salernitana 3-0 :

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio – D’ambrosio, Marì, Caldirola – Ciurria (64′ st Pereira), Gagliardini, Pessina (86′ st Akpa Akpro), Kyriakopoulos (71′ st Samuele Birindelli) – Colpani (64′ st Papu Gomez), Vignato (71′ st Warren Bondo) – Colombo. Allenatore: Palladino

SALERNITANA (3-4-1-2): Ochoa – Daniliuc, Gyomber, Pirola – Kastanos (83′ st Lassana Coulibaly), Legowski (46′ st Martegani, Bohinen (46′ st Maggiore), Mazzocchi (46′ st Bradaric) – Candreva, Jovane (60′ st Stewart) – Dia. Allenatore: Sousa

Arbitro: Luca Massimi (Termini)

Marcatori: 9′ pt Colpani (M), 18′ pt Vignato (M)

Assist: 9′ pt Pessina (M), 18′ pt Gagliardini (M)

Ammoniti: Vignato (M), Bradaric (S), Coulibaly (S)

Espulsioni: –