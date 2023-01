Salernitana-Napoli 0-2, Spalletti: “Ottima prestazione da parte della squadra. 50 punti? Ne servono altri ancora”

Il Napoli vince 2-0 contro la Salernitana grazie alle reti di Di Lorenzo e Osimhen. Le parole di Luciano Spalletti al termine della partita.

Il Napoli si riprende dalla sconfitta contro la Cremonese in Coppa Italia, nel derby contro la Salernitana. Gli azzurri riescono a vincere una partita che, inizialmente, si era già preannunciata come insidiosa. I granata ritrovano Daniele Nicola in panchina ma la musica non cambia. Luciano Spalletti è molto orgoglioso della prestazione dei suoi.

La Salernitana ha giocato molto bene tra le linee ed è stata molto precisa. Alla prima occasione, però, il Napoli ne ha subito approfittato insaccando in rete. La vittoria era molto importante per dormire sereni e per far rimanere più tranquilli l’ambiente. Non era per nulla facile contro una squadra che era reduce da una sconfitta pesantissima per 8-2.

Spalletti non ha potuto non parlare dei 50 punti che il Napoli possiede. Benché sia un ottimo risultato ,per il tecnico toscano non sono abbastanza: ne servono altri 50. Sicuramente è sinonimo di grande qualità da parte dei giocatori ma non significano ancora nulla. L’unico obbiettivo è mantenere la professionalità nel gioco anche nelle prossime partite.