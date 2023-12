Salernitana-Milan 2-2, Voti, pagelle e analisi, Il Milan pareggia nel recupero

Una partita bella e spettacolare tra Salernitana e Milan. Vantaggio del Milan siglato da Tomori e pareggio firmato di testa da Fazio. Nella ripresa Candreva segna il 2-1, ma nei minuti finali Jovic, con una bella girata, sigla il 2-2.

Top 3 Salernitana:

Fazio 7 Grande partita per lui. Non solo segna il momentaneo 1-1, ma è il leader della retroguardia dei Campani. Fa sentire spesso e volentieri la sua presenza agli avversari.

Candreva 7,5 Migliore in campo, serve l’assist a Fazio per l’1-1 e segna il 2-1 approfittando di un clamoroso errore di Maignan.

Costil 6,5 Grande partita per lui. Dimostra grande attenzione e concentrazione tutte le volte che viene chiamato in causa, come sulle conclusioni di Loftus-Cheek, Calabria e Jovic. Non può nulla sui 2 gol subiti.

Flop 2 Salernitana:

Pirola 5,5 Non sta benissimo e si vede. Non gioca una grande partita e viene sostituito, al minuto 18 della ripresa, da Gyomber

Gyomber 5,5 Entra al posto di Pirola, ma nemmeno lui impatta bene la partita. Non dimostra mai sicurezza in difesa.

Top 3 Milan:

Tomori 6,5 La partita del Milan viene rappresentata benissimo da lui. Segna il terzo gol in campionato, ma poi, nel corso della ripresa si infortuna al flessore.

Reijnders 6 Gioca bene, soprattutto, nel primo tempo, con grande personalità. Cala però nel secondo tempo, anche se mantiene la sufficienza.

Jovic 6,5 Entra e fa benissimo. Si vede negare il gol da Costil, ma non si arrende e con una bella girata permette al Milan di guadagnare un punto.

Flop 3 Milan:

Pulisic 5 Non gioca bene. Cerca spesso lo spunto dalla sua fascia, ma non crea mai nulla di pericoloso. Manca la solita qualità che lo ha caratterizzato nelle precedenti partite.

Theo Hernandez 5 Bruttissima partita per lui. Non attacca mai bene e difende pure peggio. Perde troppi palloni sanguinosi e non dà mai l’idea della sicurezza.

Kjaer 5 Molto disattento e deconcentrato. Viene sovrastato con troppa facilità da Fazio, in occasione dell’1-1. Inoltre perde qualche duello di troppo con Dia, soprattutto per superficialità.

La Salernitana era vicina ai tre punti, ma si deve accontentare di un punto, che però può dare morale. Per come si era messa, il Milan deve ringraziare di non aver perso, ma i 30 infortuni stagionali sono sempre un tema delicato. Così non si può continuare. Da Pioli a Furlani, tutti parlano di soluzione da trovare e che si sta lavorando in questa direzione, ma ad oggi, i frutti non si sono visti.