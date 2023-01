Salernitana-Milan 1-2, Voti, pagelle e analisi, il Milan sbanca l’Arechi

E’ finita con la vittoria del Milan, la prima partita della Serie A del 2023. Rossoneri subito avanti grazie Leao che salta nettamente Ochoa. Raddoppio con Tonali, grazie ad un bel tiro dall’interno dell’area di rigore. Al minuto 83 Bonazzoli accorcia le distanze, ma non basta. Rossoneri che salgono a quota 36 punti.

Top 3 Salernitana:

Ochoa 8 Decisamente il migliore in campo. Debutto spettacolare per il portiere messicano. Non può nulla sui gol di Leao e Tonali, ma per il resto è un muro invalicabile. Non sbaglia nessun intervento, sventando tutte le conclusioni pericolose dei rossoneri. Reattività incredibile, ma non è la prima volta che a mostra nel corso della sua carriera.

Bonazzoli 6,5 Dopo Ochoa è lui il migliore in campo della Salernitana. Sfrutta benissimo l’indecisione di Tatarusanu e rimette in corsa la sua squadra. Per il resto fa molto movimento senza palla, utile a far salire i compagni.

Bradaric 6 Fa la sua partita, cercando spesso le imbucate dei compagni. Per il resto è abbastanza pulito nelle giocate.

Flop 3 Salernitana:

Lovato 4 Peggiore in campo per gli uomini di Davide Nicola. Non riesce mai a fermare Leao. Appare lento e impacciato, oltre a sbagliare anche le giocate più facili.

Radovanovic 4,5 Anche lui esattamente come Lovato soffre la velocità e la fisicità della squadra di Stefano Pioli.

Fazio 4,5 Nonostante la sua esperienza non riesce a sostenere il reparto arretrato della squadra campana. Le incursioni dei rossoneri lo mettono continuamente in difficoltà.

Salernitana-Milan 1-2

Top 3 Milan:

Leao 7,5 Ha ricominciato la stagione esattamente come l’aveva chiusa. Veloce e imprendibile per le difese avversarie. Il gol a Ochoa è l’esempio di tutte le sue qualità. Non si limita solo al gol, ma offre continue giocate da far strabuzzare gli occhi. Il suo rinnovo è vitale per il Milan.

Tonali 7 Oltre al bel gol c’è tanta sostanza abbinata alla tecnica. Corre e non molla mai l’avversario di un centimetro. Dallo scorso anno il suo rendimento è una costante per la squadra guidata da Stefano Pioli.

Bennacer 7 A centrocampo con Tonali forma una diga su cui gli avversari difficilmente passano. Come l’ex Brescia è dotato di qualità. grinta, corsa e determinazione. Esattamente come Leao, anche lui va rinnovato al più presto.

Flop 2 Milan:

Tatarusanu 4 Una sua indecisione costa un gol subito facilmente evitabile. Continua ad incappare troppo spesso in questi errori. Il Milan dovrà riflettere molto sul sostituto momentaneo di Maignan.

De Ketelaere 5,5 Nella prima giocata appare troppo spaventato e si fa soffiare palla, tutto solo davanti a Ochoa. Poi due sue belle conclusioni vengono sventate dal numero 1 Messicano. Deve ricominciare ad avere fiducia e ad acquistare più coraggio nelle sue giocate.

Il Milan vince meritatamente, però l’incertezza di Tatarusanu e le occasioni sprecate sono campanelli d’allarme. Un portiere e una punta servirebbero in questo momento, dati i troppi infortuni. Ochoa può essere l’acquisto determinante per la salvezza della Salernitana.