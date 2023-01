Salernitana-Milan 1-2, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Soddisfatto della prestazione, ma dovevamo fare più gol”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo il successo per 1-2 contro la Salernitana allenata da Davide Nicola.

Sulla prestazione del Milan ha dichiarato: Sono soddisfatto della prestazione. Chiaro che dovevamo fare più gol e così avremmo sofferto meno, ma era importante ripartire bene. Ho avuto le risposte che volevo e chi mi aspettavo perché conosco bene i miei ragazzi”.

L’amichevole con il PSV non aveva lasciato soddisfatti i rossoneri, i quali oggi si sono fatti subito trovare pronti, aggredendo la Salernitana con agonismo e spirito di sacrificio. Sicuramente avere a disposizione Leao, Theo Hernandez e Giroud è stato indispensabile per la manovra del Milan.

Come afferma lo stesso tecnico dei rossoneri, il Milan non deve fare la corsa sul Napoli, ma su sé stesso. Campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana sono dei traguardi importanti e il “diavolo” deve fare il massimo in tutte le competizioni.

Stefano Pioli

Pioli non nasconde uno dei problemi del Milan: “Stiamo subendo un po’ troppi gol su cross. È uno di quei 5 obiettivi che ci siamo dati per migliorare. Ma non contano i giocatori contano le posizioni e la comunicazione. abbiamo subito un gol in superiorità numerica, che doveva essere evitato”.

L’ex tecnico di Lazio e Inter loda le qualità e la prestazione di Leao e gli consiglia di rimanere al Milan anche nel prossimo futuro. Il suo percorso di crescita al Milan non è ancora finito. Giocando così, con questo atteggiamento, diventerà sicuramente un campione. È un calciatore molto intelligente e disponibile in tutto quello che fa per la squadra.

A Pioli è piaciuto molto l’ingresso nel secondo tempo di De Ketelaere, il quale fisicamente appare in ripresa rispetto alla prima parte di stagione.