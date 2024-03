Salernitana, Liverani verso l’esonero

Momento delicatissimo per la Salernitana. L’ennesima sconfitta per 1-0 in casa contro il Lecce potrebbe portare ad un nuovo ribaltone in panchina. La posizione di Liverani è a forte rischio.

Il peggior rendimento in Europa da inizio anno. Questa è la situazione della Salernitana, con il morale a terra e con un piede in Serie B. L’arrivo di Liverani, terzo cambio stagionale non ha portato nessun giovamento, un solo punto in cinque partite, conquistato sul campo dell’Udinese.

Dopo la sconfitta interna contro il Lecce, ai microfoni di Dazn si è presentato l’ AD della Salernitana, Maurizio Milan: “C’è grande rammarico specialmente per i nostri tifosi che non ci hanno mai abbandonato. Ci saranno grandi riflessioni nelle prossime ore insieme al presidente, coinvolgeranno anche l’allenatore Liverani“.

A rischio la panchina di #Liverani. Queste le parole dell'AD della Salernitana Maurizio Milan dopo la sconfitta con il Lecce ❌#Salernitana #DAZN pic.twitter.com/341UoNtC5s — DAZN Italia (@DAZN_IT) March 16, 2024

Caos Salernitana, possibile ritorno di Inzaghi o soluzione interna

In casa Salernitana si respira un’aria pesante. La parola rassegnazione è vietata in ambito sportivo, anche se guardando la classifica ci sono poche speranze di permanenza in Serie A. Liverani non ha ottenuto nessuna vittoria, ma soprattutto non sta incidendo come vorrebbe.

La Salernitana dovrà valutare la posizione di Liverani. Le soluzioni sono semplici: richiamare Filippo Inzaghi (ancora sotto contratto) oppure promuovere Stefano Colantuono, attuale responsabile del settore giovanile.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.