Video Gol Highlights Salernitana – Lecce 0-1 e Sintesi 16-03-2024

Video Gol e Highlights di Salernitana – Lecce 0-1: colpaccio esterno del Lecce di Luca Gotti che grazie al gol di Krstovic nel primo tempo espugna l’Arechi e inguaia i campani sempre più fanalino di coda.

Lo scontro diretto per la salvezza della 29° Giornata di Serie A vede prevalere il Lecce di misura sulla Salernitana.

Il Lecce allenato da Luca Gotti, che ha sostituito D’Aversa dopo l’esonero di lunedì, trova la prima vittoria esterna della stagione sul campo della Salernitana.

I giallorossi venivano da 4 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 5 giornate e grazie a questa vittoria fanno un bel balzo in classifica portandosi a +4 sul terzultimo posto occupato dal Frosinone con 24 punti.

La Salernitana dopo questa pesante sconfitta interna resta ferma a 14 punti dopo 29 giornate a a meno 10 dalla terzultima.

Sintesi di Salernitana – Lecce 0-1:

Gotti manda in campo il suo Lecce con il 4-3-3 con Falcone in porta e davanti a lui Pongracic e Baschirotto centrali con Gendrey a destra e Gallo a sinistra. A centrocampo c’è Ramadani in cabina di regia affiancato da Blin e Oudin. In attacco il tridente formato da Krstovic, Piccoli e Almqvist.

Liverani schiera la sua Salernitana con il 4-3-1-2 con Costil in porta e davanti a lui Manolas e Pirola centrali con Gyomber a destra e Bradaric a sinistra. A centrocampo c’è Maggiore in cabina di regia affiancato da Basic e Coulibaly. In attacco la coppia formata da Tchaouna e Weissmann supportati da Candreva.

Al 9° cross di Candreva respinto da Pongracic, il pallone arriva a Tchaouna che manda alto!

Al 18° il Lecce passa in vantaggio, cross dalla destra e serie di rimpalli in area con il pallone che finisce a Almqvist che prova il sinistro e complice una deviazione di Krstovic e Gyomber finisce in rete!

Al 24° ci prova Tchaouna di esterno al volo con Falcone che è bravo ad opporsi.

La Salernitana sfiora il pareggio nel finale di primo tempo.

Al 32° punizione di Basic e tiro ravvicinato di Maggiore con Falcone che è chiamato al miracolo!

In apertura di ripresa ancora Tchaouna va a svettare di testa su Gallo ma il pallone termina sopra la traversa.

Dopo due minuti Piccoli prova il tiro ma Costil è bravo ad opporsi.

Al 69° Vignato prova la conclusione ma Falcone riesce a smanacciare.

Sul ribaltamento di fronte Dorgu serve Krstovic al centro ma il suo tiro termina alto.

Al 74° ancora Falcone è decisivo prima su Simy e poi su Gomis e salva il risultato!

Highlights e Video Gol di Salernitana – Lecce 0-1:

Tabellino di Salernitana – Lecce 0-1:

Salernitana (4-3-1-2): Costil; Gyomber (22’st Zanoli), Manolas, Pirola, Bradaric; Basic, Maggiore (26’st Martegani), Coulibaly (8’st Gomis); Candreva; Tchaouna (22’st Vignato), Weissmann (8’st Simy). A disposizione: Ochoa, Allocca, Pasalidis, Boateng, Sambia, Fazio, Ikwuemesi, Pellegrino, Sfait, Legowski. Allenatore: Fabio Liverani

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey (45’st Venuti), Pongracic, Baschirotto, Gallo (26’st Sansone); Almqvist, Blin, Ramadani, Oudin (1’st Dorgu); Krstovic (33’st Gonzalez), Piccoli. A disposizione: Brancolini, Samooja, Rafia, Berisha, Pierotti, Touba. Allenatore: Luca Gotti

Marcatori 18’aut.Gyomber

Ammoniti 30’pt Coulibaly (S), 42’pt Gendrey (L), 45’pt Maggiore (S), 4’st Ramadani (L), 9’st Piccoli (L), 28’st Pirola (S), 37’st Zanoli (S), 38’st Basic (S)

Arbitro: Fabio Maresca sez. di Napoli Assistenti: Alessandro Costanzo sez. di Orvieto – Matteo Passeri sez. di Gubbio IV Ufficiale: Matteo Marchetti sez. di Ostia Lido VAR: Paolo Valeri sez. di Roma 2 AVAR: Simone Sozza sez. di Seregno

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.