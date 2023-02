Salernitana-Juventus Allegri: “Con la Salernitana uno scontro diretto, Bonucci, Pogba e Paredes non sono convocati, in questo momento lasciare fuori Kean mi risulta molto difficile.”

La Juventus di Max Allegri, dopo il successo in Coppa Italia contro la Lazio e il conseguente passaggio alle semifinali, dove incontrerà l’Inter, si prepara ad affrontare la trasferta ostica contro la Salernitana di Davide Nicola, che arriva a questo match sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo ottenuto la scorsa settimana conto il Lecce.

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Salerno in programma domani alle 20:45 allo stadio Arechi.

Le prime parole del tecnico juventino sono state indirizzate verso la partita “Domani ci aspetta una gara molto complicata, contro una rosa che sta facendo molto bene e che ha vinto anche a Lecce. Da questo punto in poi, tutte le gare iniziano a essere difficili. Il segreto resta approcciarle con il giusto atteggiamento. Guardando l’attuale classifica, possiamo dire che quella di domani è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la salvezza essendo loro a 21 punti e noi a 23.”

Il tecnico ha poi proseguito chiarendo la situazione dei calciatori a disposizione per la gara di domani “Bonucci ha lavorato a parte, a causa dell’influenza che si porta dietro da tre giorni. Pogba il solito e Paredes non sarà convocato perché ha accusato un fastidio alla zampa d’oca. Saranno tutti a disposizione tranne Kaio Jorge.”

Allegri si è poi espresso sul rientro di Dusan Vlahovic “Fisicamente sta molto bene, lo vedo molto più leggero e dinamico, spero domani faccia gol. Non dimentichiamoci che abbiamo anche Kean che sta molto bene. In questo momento lasciarlo fuori per me è molto difficile, perché è diventato un giocatore cresciuto molto sia dal punto di vista mentale che tecnico, sta maturando molto.”

Il tecnico livornese ha poi concluso con un pensiero rivolto agli obiettivi bianconeri “Porsi ora come ora degli obiettivi è impensabile, l’obiettivo resta quello di scalare man mano la classifica e per farlo bisogna essere sempre pronti psicologicamente, indipendentemente da questa situazione attuale che è del tutto anomala.”