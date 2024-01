Salernitana-Juventus 1-2, dichiarazioni post-partita, Allegri “Vlahovic tra i migliori in Euorpa, il VAR è strumento soggettivo.”

Altro successo nei minuti finali per la Juventus che dopo aver incassato lo svantaggio rimonta il risultato grazie alle firme di Iling Junior e Vlahovic.

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa nel post partita per analizzare la gara dei suoi: “Sapevamo delle difficoltà che avremmo incontrato stasera, perché comunque durante la stagione può capitare una partita come quella di giovedì, ma stasera la Salernitana ha fatto veramente una bella partita. Abbiamo avuto molta difficoltà ad andare su Vlahovic perché chiudevano molto bene e quindi quello ci ha dato dei problemi. Lo stesso Fazio oggi ha tolto due o tre palle da dentro l’area molto importanti e sapevamo che stasera non sarebbe stato semplice.”



Il tecnico ha poi continuato su Rabiot: “Rabiot è un giocatore molto importante, sta facendo un’ottima stagione, così come aveva già fatto la scorsa stagione. Si è preso la responsabilità di essere cresciuto ed essere un punto di riferimento per tutta la squadra.”

Su Vlahovic: “Lui appartiene alla categoria dei giocatori forti essendo uno dei migliori centravanti attualmente in Europa e vista l’età che ha può solamente che migliorare ancora e lo sta facendo. Questo è il percorso che deve fare un giocatore di 23 anni che deve trovare un suo equilibrio a livello mentale, dove anche quando sbaglia deve andare avanti. Lo vedo molto meglio fisicamente e soprattutto sta facendo passi da gigante anche a livello tecnico.”

Sulla difesa: “Stasera ci sono anche molti meriti per la Salernitana che ci ha messo in difficoltà a livello difensivo. Nonostante il gol che abbiamo preso, c’erano state già alcune situazioni dove potevano farci molto male. È da un po’ che in difesa non siamo del tutto brillanti.”

Il tecnico toscano ha poi concluso sugli arbitri e sul VAR: “Il VAR è uno strumento soggettivo, perché l’oggettività dello strumento non è dubbia se la palla è dentro o è fuori. Poi se lo stesso episodio viene trattato con due metri di giudizi differenti allora vuol dire che ognuno decide come meglio crede. Po gli arbitri sono bravi, vivono sotto pressione e credo noi dobbiamo pensare solo a lavorare e fare il meglio possibile, perché nel calcio ci sono molto imprevisti.”