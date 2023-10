Salernitana-Inter 0-4, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 0-4 per l’Inter il match contro la Salernitana valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri decisivo il subentrato Lautaro Martinez, autore di ben 4 reti nel giro di 35 minuti.

L’MVP: “Non cambierei Lautaro Martinez con nessun’altro attaccante al mondo. Parliamo di un ragazzo che non molla mai, molto consapevole dei propri mezzi. Per noi è un vero leader. Lui e tutti i miei attaccanti hanno la mia fiducia incondizionata”.

Cambi: “Ammetto di aver pensato, a un certo punto della gara, di mettere fuori Thuram per lasciare dentro Sanchez. Entrambi sono stati autori di un’ottima gara, ma alla fine ho preferito premiare la fisicità del francese. Faccio però i complimenti ad Alexis per la partita fatta”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Asllani: “Christian sta lavorando molto bene. Per noi lui è un calciatore molto importante. Giocare all’Inter è una cosa, giocare nell’Empoli ne è un’altra. Voglio che continui così”.

Scudetto: “Non sono qui per fare griglie tra favorite o meno favorite. Voglio però che sia chiaro il fatto che noi cercheremo di essere in lotta fino in fondo, tenendo botta con la stanchezza dettata dal giocare tre differenti competizioni”.