Video Gol e Highlights di Salernitana – Frosinone 1-1, 5° giornata Serie A 2023/24: la apre Romagnoli, la chiude Cabral.

Un match che ha faticato a sbloccarsi con gli ospiti subito propositivi e dopo appena dieci minuti vanno in vantaggio. I granata faticano a reagire, non riescono ad essere abbastanza coraggiosi per riuscire a colpire.

Solo nel secondo tempo si vede un’altra squadra. Pareggio dopo sette minuti e occasioni che vengono create per portarsi in vantaggio. Il risultato, però, non cambia.

Granata che guadagnano un solo punto, che non serve molto nel cammino della salvezza. Ospiti che salgono a quota 8 e sono sorprendentemente in zona europea.

Sintesi di Salernitana – Frosinone 1-1:

Primissimi minuti di gioco in cui le due formazioni si studiano. Poi al decimo prima grande occasione per i padroni di casa, con Jovane Cabral, il quale da posizione molto defilata fa partire un missile terra-aria che si stampa sulla traversa! È il terzo legno per lui in queste prime cinque giornate di campionato.

VANTAGGIO FROSINONE! Un cross preciso di Marchizza che trova Simone Romagnoli pronto a staccare, bravo a superare i suoi diretti marcatori e ad insaccare per il vantaggio ciociaro!

Timida la reazione dei granata. Al ventesimo minuto si fanno vedere con un tiro a giro di Kastanos, la cui conclusione termina sulla destra della porta difesa da Turati di poco!

Quattro minuti più tardi due occasioni importanti per gli ospiti per raddoppiare. Sulla prima, un calcio d’angolo battuto da Soulé, il colpo di testa di Cheddira viene neutralizzato da Ochoa. Nella seconda il calciatore argentino si mette in proprio e fa partire una conclusione a giro di sinistro che termina fuori di poco vicino all’incrocio dei pali!

Gioco duro, tantissimi interventi dell’arbitro. Il punteggio resta comunque fermo sullo 0-1 per gli ospiti. I granata sono troppo timidi per provare una seria reazione.

Quando scocca il terzo minuto di recupero un’opportunità importante per i padroni di casa. È Candreva che si rende protagonista di una conclusione pericolosa, sventata da Romagnoli con un intervento in scivolata.

Ripresa che parte con ancora un’occasione per gli ospiti. Mazzitelli è bravo ad andare al tiro da fuori area, ma è altrettanto bravo Ochoa ad intervenire e bloccare la sfera.

Poi si fanno vedere i padroni di casa. Candreva è bravo a girarsi in un momento e concludere in porta. Turati risponde in maniera reattiva ed evita la rete.

PAREGGIO DELLA SALERNITANA! Jovane Cabral è bravissimo a lasciare partire un tiro a giro rasoterra sfruttando un pallone vagante ed insaccare alle spalle di Turati!

Successivamente continuano le occasioni create dai padroni di casa. Prima con Candreva, poi con Maggiore, entrambi vicinissimi alla segnatura, ma si sono trovati di fronte un Turati in gran forma!

Quando si è vicini alla mezz’ora è il nuovo entrato Ikwuemesi a rendersi pericoloso, impegnando Turati, comunque attento sul primo palo.

Dopo cinque minuti di recupero l’arbitro decreta la fine delle ostilità. Termina in un pareggio il primo match della quinta giornata di Serie A.

Highlights e Video Gol di Salernitana – Frosinone 1-1 :

Tabellino di Salernitana – Frosinone 1-1 :

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato (85′ st Daniliuc), Gyomber, Pirola; Mazzocchi (67′ st Ikwuemesi), Martegani (85′ st Legowski), Maggiore (78′ st Emil Bohinen), Bradaric; Candreva, Kastanos; Cabral (85′ st Botheim). Allenatore: Sousa

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Brescianini (62′ st Garritano), Barrenechea (92′ st Mehdi Bourabia), Mazzitelli; Soulè (77′ st Giorgi Kvernadze), Cheddira (77′ st Marvin Çuni), Caso (62′ st Baez). Allenatore: Di Francesco

Arbitro: Piccinini (Forlì)

Marcatori: 12′ pt Simone Romagnoli (F), 52′ st Cabral (S)

Assist: 12′ pt Marchizza (F), 52 st Candreva (S)

Ammoniti: Caso (F), Okoli (F), Mazzocchi (S), Lovato (S)

Espulsioni: –