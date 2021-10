Salernitana-Empoli: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 23-10-2021

Dove vedere Salernitana-Empoli, match valido per la 9° giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 23 settembre alle 15:00 all’Arechi. Salernitana – Empoli sarà visibile in diretta Streaming su DAZN. Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla Smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

La nona giornata ritorna con lo scontro tra le due neopromosse Salernitana ed Empoli, assolute protagoniste dello scorso campionato di Serie B.

I campani hanno esonerato Fabrizio Castori e hanno scelto Stefano Colantuono come nuovo tecnico granata. L’ex allenatore dell’Atalanta, esordirà contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. La Salernitana si è ripresa dopo la prima vittoria della stagione contro il Genoa. Stava per bissare con lo Spezia ma poi i Bianchi hanno rimontato per 2-1, infrangendo i sogni dei granata.

Anche l’Empoli non viaggia in acque tranquille. Dopo le due vittorie consecutive contro Cagliari e Bologna sono arrivate altrettante sconfitte contro la Roma e l’ultima, pesante, per 4-0 contro l’Atalanta. La Salernitana resta in fondo alla classifica con 4 punti mentre l’Empoli si allontana dalla zona rossa ed è a 9.

Dove vedere Salernitana-Empoli in diretta TV e streaming

Partita: Salernitana-Empoli

Salernitana-Empoli Data: 23 ottobre 2021

23 ottobre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Dazn Channel (canale 409 del digitale terrestre)

Dazn Channel (canale 409 del digitale terrestre) Streaming: DAZN

Salernitana Empoli, match della 9° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Salernitana– Empoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Salernitana – Empoli in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Salernitana Empoli è a cura di Alberto Santi affiancato da Sergio Floccari al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Dove ascoltare la radiocronaca di Salernitana-Empoli

È possibile ascoltare la radiocronaca di Salernitana-Empoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Salernitana-Empoli, le probabili formazioni

La Salernitana schiererà un 3-4-1-2. In porta ci sarà Belec mentre per la difesa Aya, Gagliolo e Jaroszynski. Per il centrocampo i centrali Kastanos e Di Tacchio mentre sulle fasce Zortea e Ranieri. Per l’attacco Ribery, ancora senza gol in maglia granata, affiancato da Simy e Gondo.

L’Empoli risponde con un 4-3-1-2. A difendere i pali ci sarà Vicario mentre per la difesa Stojanovic, Tonelli, Viti e Marchizza. Andreazzoli per la mediana potrebbe schierare Haas, Ricci e Bandinelli. Per la trequarti Bajrami farà da sponda ai due attaccanti Pinamonti e Di Francesco.

Salernitana (3-4-1-2): Belec; Aya, Gagliolo, Jaroszynski; Zortea, Kastanos, Di Tacchio, Ranieri; Ribery; Simy, Gondo.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Di Francesco.

Precedenti e statistiche

Salernitana ed Empoli non si sono mai affrontate in Serie A. L’unico precedente risale allo scorso anno ma in Serie B. All’Arechi a trionfare sono stati i padroni di casa per 2-0. Al Castellani, invece, vittoria schiacciante per l’Empoli che si è imposto per 5-0 contro i granata.

