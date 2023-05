Video Gol e Highlights Salernitana-Atalanta 1-0, 35esima giornata di Serie A: decide la rete di Candreva nei minuti di recupero!

Sorride la classifica per i granata che conquistano tre punti fondamentali per la salvezza. Ora dal divano potranno osservare la partita tra Spezia e Milan. In caso di mancato successo dei liguri avranno ottenuto la matematica permanenza nella massima serie!

Atalanta che perde la sua seconda partita consecutiva ed allontana definitivamente le speranze di una qualificazione per la prossima edizione della Champions League! Conserva ancora qualche speranza per entrare in Europa League o in Conference League!

Salernitana-Atalanta, 35esima giornata di Serie A

Sintesi di Salernitana-Atalanta 1–0 :

Partita che vede partire bene gli ospiti dopo cinque minuti di attesa tra le due formazioni. Zappacosta molto attivo sulla sua fascia di competenza, il quale crea le maggiori opportunità per la Dea in questa prima parte di gara.

Un’ottima incursione del laterale nerazzurro, il quale guadagna un calcio d’angolo battuto dallo stesso e terminato sulla testa di Pasalic, la cui conclusione in porta è debole e facilmente catturata da Ochoa.

Sei minuti più tardi un brivido sulla schiena dei tifosi di casa, in quanto Lirola rischia l’autorete su cross di Soppy dalla destra. Il suo intercetto per poco non beffa il suo portiere, ma la palla termina alta sopra la traversa!

Ancora Zappacosta a fare il bello e il cattivo tempo sulla sua fascia, crossa al centro, ma Zapata non riesce a colpire di testa in tuffo in maniera tale da impensierire Ochoa. Il minuto successivo ci riprova l’attaccante colombiano, questa volta su cross proveniente dalla destra con Soppy, ma anche in questa occasione la palla termina fuori.

Verso la mezz’ora occasione più limpida per gli ospiti. Ederson ci prova dalla distanza con una conclusione a giro di destro, ma la sfera viene respinta da Ochoa con un prodigioso tuffo alla sua sinistra!

Dalla mezz’ora in poi la pioggia comincia a farsi sentire con maggiore insistenza, bloccando i tentativi di giocate degli uomini in campo. Si fa veramente fatica a giocare il pallone con tocchi regolari.

A cinque minuti dal termine si fanno vedere i padroni di casa con Mazzocchi, il quale prova una conclusione a giro su punizione che termina centrale!

Il primo tempo si chiude con una netta supremazia degli ospiti in fatto di conclusioni. Ma il punteggio rimane inchiodato sullo 0-0.

Ripresa che vede una maggiore proposizione dei padroni di casa. Intorno al decimo minuto occasione con Dia che spreca calciando malamente alto sopra la traversa!

Un minuto più tardi Piatek in tuffo recupera un pallone non facile su respinta di Sportiello, la sua conclusione esce fuori dai pali!

Una partita che prosegue senza più regalare particolari sussulti. L’equilibrio è più marcato, con la Dea che ha perso la sua potenza offensiva, nonostante abbia messo dentro altri giocatori di qualità, per giunta freschi.

L’ingresso di Candreva ha cambiato un po’ le gerarchie in campo. Sulla fascia la formazione campana ha maggiore iniziativa, le sgroppate del trentaseienne romano mettono in difficoltà i bergamaschi.

VANTAGGIO SALERNITANA! Al terzo minuto di recupero c’è il vantaggio dei campani. Scambio tra Candreva e Piatek, con il primo che arriva al limite dell’area e calcia forte sul primo palo! Nulla da fare per Sportiello che può solo vedere la sfera terminare alle sue spalle!

Partita che termina con il risultato di 1-0 grazie alla rete decisiva di Candreva!

Highlights e Video Gol Salernitana-Atalanta 1–0 :

Il Tabellino di Salernitana-Atalanta 1–0 :

Marcatori: 93′ st Candreva (S)

Assist: 93′ st Piatek (S)

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Lovato, Pirola; Mazzocchi (66′ st Kastanos), Coulibaly, Vilhena (90′ st Bohinen), Bradaric; Botheim (80′ st Candreva), Dia; Piatek. All. Paulo Sousa

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti (70′ st Demiral), Scalvini; Soppy (48′ st Ocoli), De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic (46′ st Hojlund); Zapata (65′ st Muriel). All. Gasperini

Ammoniti: Lovato (S), Scalvini (A), De Ronn (A), Coulibaly (S)

Arbitro: Marco Piccinini (Forlì)