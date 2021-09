Salernitana-Atalanta: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 18-9-2021

Dove vedere Salernitana-Atalanta, anticipo quarta giornata Serie A. La gara si gioca sabato 18 settembre allo stadio Arechi di Salerno. La gara sarà visibile in diretta su Sky e Dazn.

Salernitana-Atalanta è uno degli anticipi del sabato di Serie A. I bergamaschi sono reduci dal pareggio contro il Villareal in Champions League. La squadra di Castori ha avuto un inizio di campionato da incubo: zero punti e peggiore difesa (11 gol subiti) di queste tre giornate.

Il pronostico pende dunque tutto per la squadra nerazzurra, ma occhio ai campani che potrebbero giocare la più classica delle sorprese.

Salernitana-Atalanta, diretta tv e streaming

Partita: Salernitana-Atalanta

Salernitana-Atalanta Data: 18-09-2021

18-09-2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN, Sky Sport (251 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite)

(251 del satellite), (201 del satellite), (202 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, Now TV

La gara Salernitana-Atalanta verrà disputata allo stadio Arechi, sabato 18 settembre, a partire dalle ore 18:00. La diretta tv dell’incontro sarà offerta da Dazn, Sky Sport, Sky Sport 1 e Sky Sport. Per tutti gli abbonati, la gara sarà disponibile in streaming su Now TV.

Dove seguire la radiocronaca di Salernitana-Atalanta

La radiocronaca della partita Salernitana-Atalanta sarà disponibile su Rai Radio Uno. È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e IOS

Le ultime sulle formazioni di Salernitana-Atalanta

La Salernitana potrebbe mettere in mostra per la prima volta il gioiello Ribery. Insieme a lui ci sarà Simy in attacco, mentre a centrocampo spazio ai giovani Coulibaly a centrocampo e a Obi, con Ranieri e Kechrida sugli esterni. La porta, presidiata da Belec, verrà difesa anche dal terzetto formato da Gyomber, Strandberg e Gagliolo.

Uscito con un punto dalla gara di Champions, Gasperini dovrebbe fare un minimo turnover. Giocheranno Pasalic a centrocampo e Mahele sulle fasce, con Demiral pronto a comandare la difesa nel mezzo. Inamovibili Freuler e Gosens, così come la coppia Pessina-Malinovsky dietro a Zapata.

Le probabili formazioni di Salernitana-Atalanta

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, Obi, L. Coulibaly, Ranieri; Ribéry, Simy.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

I precedenti di Salernitana-Atalanta

Atalanta e Salernitana si sono affrontate otto volte in competizioni ufficiali. Bilancio favorevole ai bergamaschi, che hanno vinto quattro sfide. Altrettanti i pareggi, mentre nessuna vittoria a favore dei campani.

Migliori Bookmakers AAMS