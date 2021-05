Calciomercato Roma: Mourinho vuole Saint Maximin e Wijnaldum

José Mourinho continua con le richieste di mercato per il prossimo anno. Lo Special One avrebbe chiesto due giocatori della Premier League. Si tratta di Allan Saint-Maximin del Newcastle e Georgino Wijnaldum del Liverpool. L’allenatore giallorosso è già a lavoro per potenziare la squadra.

Alla Roma manca davvero poco per poter sancire l’ingresso in Europa League. Dietro c’è il Sassuolo a soli due punti di distacco. Ai giallorossi, però, spetta una partita molto più abbordabile contro uno Spezia già salvo. Più complessa, invece, la vicenda per la squadra di Roberto De Zerbi che giocherà all’Olimpico contro la Lazio. La Roma, dunque, si gioca l’Europa nell’ultima giornata di campionato.

Indipendentemente dall’Europa o dalla Conference League, il nuovo tecnico sarà José Mourinho. L’ex allenatore del Tottenham ha il compito di risollevare l’animo in una società che ha affrontato dei periodi bui. Dopo l’eliminazione in Europa League contro il Manchester United, i capitolini sono piombati in una vera e propria crisi. Lo Special One ha già in mente diversi innesti per poter puntare ad un organico di qualità per il prossimo anno.

Roma, Saint-Maximin e Wijnaldum: ostacolo prezzo

Il primo obbiettivo è Allan Saint-Maximin, attaccante del Newcastle. Il francese è sempre stato nel mirino della Roma anche in passato, quando vestiva la maglia del Nizza. Le Gazze hanno raggiunto la salvezza in Premier League ma comunque chiedono un prezzo alto per far partire il proprio giocatore. La cifra si aggira attorno ai 40 milioni di euro. Saint-Maximin ha un contratto fino al 2026 con gli inglesi e la trattativa rimane complessa.

L’altro sogno nel cassetto per Mourinho è Georgino Wijnaldum, centrocampista del Liverpool. L’olandese piaceva a molte big della Serie A ma non c’è mai stata la possibilità di un trasferimento in Italia. Coi Reds si è dimostrato un grandissimo giocatore ed il suo contratto, però, è in scadenza. Per convincere l’ex PSV, la Roma dovrà puntare su un ricco ingaggio che si aggira attorno ai 4 milioni.

Altri nomi che piacciono sono quelli di Danilo D’Ambrosio, in scadenza con l’Inter, ma occhio anche a Renato Sanches del Lille. La nuova squadra di Mou, quindi, potrebbe prendere presto forma.

