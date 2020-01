Rugby, Sei Nazioni 2020: i convocati dell’Italia

Non ci sono Parisse e Campagnaro, infortunatosi contro gli Harlequins. Tornano Alberto Sgarbi e Pietro Ceccarelli. Prima gara in trasferta contro il Galles.

1 febbraio 2020. Partirà da questa data il nuovo corso della Nazionale italiana di rugby guidata da Franco Smith. Il sudafricano, campione d’Italia sia da giocatore che da allenatore con la Benetton Treviso, sostituisce Connor O’Shea, dimessosi dopo il Mondiale nipponico.

I CONVOCATI- Per preparare il primo Sei Nazioni sulla panchina azzurra, Smith ha convocato ben 35 giocatori ( 19 avanti e 16 trequarti). Tre i ritorni. Da Alberto Sgarbi capitano del Benetton Rugby, che non vestiva la maglia azzurra dal tour estivo del 2014, a Pietro Ceccarelli, che invece ha registrato l’ultimo cap nel 2017 contro l’Australia, fino ad arrivare a Leonardo Sarto. Il tre quarti ala del Benetton torna dopo l’infortunio alla spalla del 2018.

Spazio poi ai giovani: Fischetti ( ’98, Zebre); Riccioni e Zilocchi, entrambi 1997.

Come da programma manca Sergio Parisse. Nelle scorse settimane il recordman di caps in azzurro ha dichiarato la volontà di chiudere l’esperienza Nazionale con una partita all’Olimpico

Di seguito l’elenco dei convocati.

Piloni

Pietro CECCARELLI (Edinburgh Rugby, 9 caps)*

Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, esordiente)*

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 40 caps)*

Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 7 caps)*

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 2 caps)*

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 24 caps)

Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 10 caps)

Federico ZANI (Benetton Rugby 13 caps)

Seconde Linee

Dean BUDD (Benetton Rugby, 26 caps)

Niccolò CANNONE (Argos Petrarca Rugby/Benetton Rugby, esordiente)*

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 18 caps)*

David SISI (Zebre Rugby Club, 9 caps)

Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 117 caps)

Flanker/n.8

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 4 caps)*

Giovanni LICATA (Zebre Rugby Club, 8 caps)*

Johan MEYER (Zebre Rugby Club, 4 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 22 caps)

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 13 caps)

Abraham STEYN (Benetton Rugby, 36 caps)

Mediani di mischia

Callum BRALEY (Gloucester Rugby, 5 caps)

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 36 caps)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 15 caps)*

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 54 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 39 caps)

Centri

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 14 caps)

Tommaso BONI (Zebre Rugby Club, 11 caps)*

Luca MORISI (Benetton Rugby, 29 caps)*

Alberto SGARBI (Benetton Rugby, 29 caps)

Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 22 caps)

Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 62 caps)*

Michelangelo BIONDELLI (Fiamme Oro Rugby/Zebre Rugby Club, esordiente)*

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 23 caps)

Matteo MINOZZI (Wasps Rugby, 16 caps)*

Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby Club, 24 caps)*

Leonardo SARTO (Benetton Rugby 34 caps)*

*Membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato

IL CALENDARIO- La gara inaugurale sarà in trasferta. Gli azzurri andranno infatti a Cardiff per sfidare Jones e compagni. Piccola coincidenza, anche il Galles ha un nuovo commissario tecnico: Wayne Pivac, ex Scarlets.

Dopo Cardiff, l’Italrugby si sposterà a Saint-Denis per affrontare la Francia (9 febbraio, ore 16). Seguirà poi la partita del 22 febbraio davanti al pubblico di casa dell’Olimpico contro la Scozia.

Ci sarà una settimana di sosta prima di ripartire alla volta dell’Irlanda ( 7 marzo, ore 14:15). Il 14 marzo, infine, sempre all’Olimpico, arriverà l’Inghilterra vice campione del mondo ( ore 17:45).

©RIPRODUZIONE RISERVATA