Roma-Young Boys, Fonseca: “Buona partita, sono contento. Napoli? È passata, un risultato non può far perdere la fiducia”

L’analisi del tecnico giallorosso dopo la vittoria in rimonta contro gli svizzeri

E reazione è stata. Dopo la sconfitta col Napoli, sulla Roma aleggiava l’esame della maturità. I giallorossi erano attesi alla reazione e non sono mancati all’appuntamento: 3-1 allo Young Boys e vittoria del girone da primi della classe.

A dispetto del dominio della prima mezz’ora, sono gli svizzeri a passare in vantaggio con Nsamé. La rete scuote i giallorossi e sul finire di primo tempo arriva il pareggio di Mayoral. Nel secondo tempo, poi, il gran tiro da fuori di Calafiori i e la rete di Dzeko valgono i tre punti.

Oltre all’atteggiamento ed al risultato, occorre sottolineare la prestazione di Calafiori. L’esterno sinistro, schierato titolare in Europa League dopo l’esordio nella scorsa stagione in campionato contro la Juve, ha disputato una gara vogliosa, cercando il gol sin da inizio match. Una prestazione che è stata elogiata anche da Paulo Fonseca: “Ha fatto molto bene, sta crescendo. È più pronto“.

Il tecnico ha poi analizzato anche la crescita di Mayoral: “Sta crescendo di partita in partita. Ha fatto una grande partita e ha lavorato per la squadra”.

Sull’atteggiamento di Napoli e della rosa: “La partita di Napoli è passata. La squadra aveva fatto tante cose che non andavano bene, ma non puoi perdere fiducia con un risultato. Quello di Napoli è stato un giorno difficile, ma è importante superarlo. Abbiamo parlato dopo la partita e abbiamo iniziato a pensare a questa partita, a quanto era importante fare una buona partita. Sono soddisfatto di tutti i giocatori, è importante per un allenatore sapere di poter contare su tutti i giocatori”.

Circa i recuperi di Veretout e Smalling, Fonseca si è detto fiducioso di avere a disposizione il francese per la gara col Sassuolo (domenica, ore 20:45), mentre ha mostrato pessimismo per l’inglese.



