Roma-Verona 1-0, Mourinho: “Siamo una squadra seria, meritiamo rispetto”

Il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Verona.

Vittoria di misura per la Roma di Josè Mourinho che batte un Verona in buono stato di forma e si proietta al terzo posto in classifica.

La vittoria dell’Olimpico è un ottimo incentivo di fiducia in vista della sfida da “dentro o fuori” in Europa League contro il Salisburgo e Mourinho, in conferenza stampa, ha protetto ed elogiato i suoi per la prestazione offerta.

La squadra ha lavorato bene e la qualità sta crescendo anche grazie ai giovani che vengono inseriti nel gruppo come ad esempio Bove e Solbakken, protagonisti nel match contro l’Hellas.

Tra i calciatori più elogiati dallo Special One, c’è Leonardo Spinazzola che, a detta di Mou, ha giocato una partita fantastica dimostrando di avere la forma necessaria per reggere il confronto con gli avversari, nonostante il periodo di infortuni trascorso.

Nonostante ciò, Mourinho già ai microfoni delle varie emittenti si era sfogato con tifosi e giornalisti chiedendo rispetto per lui e per i suoi giocatori e in conferenza stampa ha voluto precisare la cosa dicendo che la rosa non è composta da gente come Cafù e Maicon, ma molti fischi arrivati sugli errori dei propri giocatori lo hanno infastidito.

La prova dei giallorossi è stata anche di grande sacrificio e Mourinho non si è sentito tutelato dalla propria tifoseria nel modo in cui avrebbe voluto.

La Roma ha dimostrato di essere una squadra seria e come tale merita il rispetto generale.