Roma-Udinese Diretta Tv-Streaming e Probabili formazioni 14-02-2021

La Roma di Fonseca ospiterà l’Udinese di Gotti per il lunch match di domenica. L’imperativo, per i giallorossi, è non perdere terreno contro le pretendenti al quarto posto. Interessantissimo lo scontro in mezzo al campo tra Mkhitaryan e De Paul.

Roma-Udinese Giornata 22 di Serie A. Stadio Olimpico di Roma, 14/02/2021, 12:30

La Roma ritrova, nel giro di una settimana, una squadra bianconera dopo la sfortunata spedizione torinese che li ha visti soccombere per mano della Juve di Pirlo.

Questa volta, Fonseca e compagni, avranno il compito di ospitare, ed eventualmente battere, l’Udinese di Luca Gotti durante il match dello Stadio Olimpico che, alle 12:30, aprirà la domenica calcistica di Serie A.

I giallorossi, reduci dall’ennesimo scontro diretto fallito, dovranno nuovamente appellarsi alla propria capacità di imporsi nelle partite contro avversari che lasciano maggiormente il pallino di gioco e l’Udinese è una di queste.

Vincere significherebbe rimanere al quarto posto e tutelarsi nello scontro, sempre più acceso, per i posti in Champions League, ma non sarà facile.

L’Udinese di Luca Gotti, non solo è in un buon periodo di forma, ma è anche una squadra che non rinuncia ad esprimere il proprio calcio, specie quando si accende la stella di Rodrigo De Paul.

Roma-Udinese, infatti, metterà di fronte due dei giocatori più talentuosi del nostro campionato ovvero l’armeno Mkhitaryan e l’argentino De Paul. Il gioco di ambo le squadre passa, soprattutto, tra i piedi di questi due grandi interpreti.

Mkhitaryan può essere considerato il miglior centrocampista di questa stagione con 9 gol e 8 assist, mentre De Paul, anche grazie a Gotti, ha imparato ad essere un vero leader capace di coprire tutto il centrocampo e mettere, comunque, 5 gol a referto.

I bianconeri, con tre punti, potrebbero addirittura ambire all’ottavo posto; i giallorossi, vincendo, manderebbero un chiaro segnale ai cugini della Lazio, oltre che a Napoli e Atalanta.

Comunque vada, sarà un match molto interessante da seguire.

Dove vedere Roma-Udinese Diretta TV-Streaming

Henrik Mkhitaryan: 9 gol e 8 assist per lui

Sarà possibile vedere la sfida tra la Roma di Fonseca e l’Udinese di Luca Gotti il 14 febbraio 2021, alle ore 12:30, tramite l’app di DAZN, disponibile su tutte le piattaforme digitali, pc, smartphone, TIMVISION e tablet; oppure su DAZN1 visibile a tutti coloro che hanno un abbonamento Sky che comprende il pacchetto “Sport” e “Calcio” o attraverso l’abbonamento SkyQ-DAZN con il quale è possibile entrare nell’app di DAZN tramite il decoder.

La partita sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console videoludica come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Le ultime sulle formazioni di Roma-Udinese

Rodrigo De paul: 5 gol e 2 assist

Paulo Fonseca farà ancora a meno di Smalling in vista della partita di domenica contro l’Udinese. Al posto del centrale inglese, in difesa ci sarà il trio formato da Mancini, Ibanez e Kumbulla.

In attacco, resiste il ballottaggio Mayoral-Dzeko con il secondo che dovrebbe partire dalla panchina anche durante questo match.

Poche novità in mezzo al campo, dove Fonseca sceglierà quelli che, ormai, sono i titolari fissi della squadra, tra cui spunta il nome di Villar, diventato inamovibile.

L’Udinese di Gotti risponde con il solito 3-5-2 che, grazie alla mobilità di Deulofeu, può tramutarsi in 3-5-1-1. I bianconeri ritrovano De Paul e scommettono sulla voglia di rivalsa di Fernando Llorente.

Arslan e Walace affiancheranno il numero 10 dell’Udinese a centrocampo, mentre sugli esterni riconfermata la coppia Stryger Larsen-Zeegelaar.

Probabili formazioni di Roma-Udinese

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral. All.: Fonseca.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, de Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Llorente, Deulofeu. All.: Gotti

Precedenti e statistiche di Roma-Udinese

I precedenti in casa della Roma vedono i giallorossi conquistare per 27 volte la vittoria e per 12 volte il pareggio. 7 le affermazioni dell’Udinese.

La vittoria di Luglio (0-2) ha interrotto una striscia negativa di 6 sconfitte consecutive per l’Udinese.

La Roma, tra le prime 10, è la squadra che ha subito più gol (35).

L’Udinese, tra le ultime 10, è la squadra che ha subito meno gol (28).

