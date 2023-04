Roma-Udinese 3-0, voti e pagelle: “Pellegrini e Abraham ritrovati, gioia Bove”

La Roma vince in scioltezza contro l’Udinese. Bove, Pellegrini e Abraham in gol. Rui Patricio para un rigore a Pereyra.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 7: Non si fa sorprendere dalle avanzate dell’Udinese e, soprattutto, para con un grande riflesso il rigore tirato da Pereyra. Decisivo.

Mancini 5,5: Buon match, ma il fallo di mano che dona il rigore all’Udinese rischiava di riaprire un match che sembrava in ghiaccio.

Smalling 6,5: Granitico come al solito. Il duello con Success è vinto senza diritto di replica. Mette ordine alla difensa ed è sempre preciso.

Llorente 6: Anche stavolta la sua prestazione è di grande concretezza e non sono registrati errori nei 90 minuti. Sta diventando una certezza.

Celik 6: Già la sua presenza in campo fa più che piacere a Mourinho. Non vuole strafare, vista la sfida con Udogie, ma ne esce bene. (Dal 75′ Spinazzola 6,5: Entra con grande voglia e sforna l’assist del terzo gol giallorosso).

Cristante 5,5: Partita buona in fase difensiva dove aiuta molto la linea di centrali per evitare le avanzate degli avversari. Si incarica della battuta del rigore che, però, finisce sul palo.

Bove 7: Veloce, grintoso, voglioso e soprattutto lesto nell’aggredire la traiettoria del pallone dopo il palo colpito da Cristante su rigore. Il giovane giallorosso festeggia un gol pesantissimo che difficilmente dimenticherà.

El Shaarawy 6,5: Solita partita di grande qualità e corsa per l’esterno della Roma che, ormai, sembra trovarsi pienamente a suo agio come esterno a tutta fascia. (Dal 74′ Zalewski SV)

Wijnaldum 6: Partita concreta, senza particolari errori, per l’olandese che riprende sempre di più il ritmo partita. (Dal 61′ Matic 6: Fa il suo con la solita concretezza).

L.Pellegrini 7: L’uomo più atteso, questa volta, non tradisce. Il Capitano fa esplodere l’Olimpico dopo un periodo assolutamente negativo e torna al gol con un pregevole scavetto scaturito da un grande inserimento.

Belotti 6,5: Non segna, ma trova una giocata che vale quanto un gol quando imbecca con i tempi giusti Pellegrini per il raddoppio giallorosso. Partita di lotta e sacrificio. (Dal 74′ Abraham 7: Un Tammy “ritrovato” in tutti i sensi: sia dal punto di vista fisico, con un recupero lampo che lo renderà disponibile anche per il match contro il Feyenoord, sia dal punto di vista realizzativo con l’incornata che detta il 3-0 finale).

Josè Mourinho 7: Turnover (forzato in parte) in vista del Feyenoord, ma rispetto a tante altre compagini della Serie A, la sua Roma trova le motivazioni giuste anche in campionato giocando un match eccellente sotto tutti i punti di vista. Tre punti e terzo posto consolidato.

Le pagelle dell’Udinese

Silvestri 6: E’ già a terra quando Bove insacca dopo il palo colpito da Cristante su rigore. Incolpevole.

Rodrigo Becao 6: Uno degli ultimi a cadere. Il difensore cerca addirittura di rendersi utile in costruzione e in fase offensiva. Ci mette voglia.

Bijol 5: Giornata buia. Marcature poco convincenti e tanti svarioni importanti.

N.Perez 5: Perde totalmente Pellegrini nell’azione del 2-0 che, di fatto, spezza le gambe ai bianconeri.

Ehizibue 5,5: Primo tempo apprezzabile, specie nelle sfide con El Shaarawy. Cala nella ripresa. (Dal 71′ Ebosele SV).

Samardzic 5,5: Qualche spunto interessante nel primo tempo, poi, come tutta la squadra, si spegne con l’andare avanti dei minuti. Può fare meglio. (Dal 79′ Pafundi SV).

Walace 5: In evidente stato di confusione in mezzo al campo. Il centrocampo della Roma filtra con facilità in una serata che non è affatto facile per il bianconero.

Lovric 5: Si vede molto poco in questo match. Non trova mai modo di avanzare. (Dal 78′ Nestorovski SV).

Udogie 5,5: All’inizio in ombra, poi è uno dei pochi che prova a dare una sveglia alla squadra. Purtroppo per l’Udinese, va alternandosi. (Dall’87’ Masina SV)

Pereyra 4: Ha la capacità di incidere e decidere nell’economia della partita, ma questa volta lo fa a discapito della sua squadra. Ingenuo il fallo di mano da cui scaturisce il calcio di rigore giallorosso, sbadato nel rigore fallito dagli undici metri contro Rui Patricio.

Success 5,5: Prova a lottare e smista spesso il pallone per far filtrare i compagni. Con Smalling è una sfida persa in partenza. (Dal 78′ Thauvin SV).

Andrea Sottil 5: L’inizio è incoraggiante, poi la Roma dilaga senza diritto di replica. L’assenza di Beto si fa sentire, ma nel girone di ritorno diventano tante le partite in cui l’Udinese stacca la spina.