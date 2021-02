Roma-Udinese 3-0, le dichiarazioni di Fonseca: “Veretout deve arrivare a 10 gol, sempre soddisfatto se vinco”.

L’allenatore della Roma si gode la convincente vittoria contro l’Udinese di Luca Gotti ed il ritorno al terzo posto in Serie A.

Si è sempre parlato di una Roma “piccola con le grandi e grande con le piccole”, pensando, spesso, che questa considerazione dovesse comportare grandi critiche ad una squadra che si scatena sempre quando l’avversaria accetta i ritmi imposti dai capitolini.

Eppure, con questa vittoria, la Roma eguaglia la stagione 2016-2017 in termini di punti e permette, a Fonseca e tifosi, di considerare questa metà di stagione in maniera più che positiva.

La Roma, infatti, è la squadra che ha conquistato più punti contro le squadre dal decimo al ventesimo posto e, in fin dei conti, sono proprio queste partite a portare la maggior parte dei punti in una stagione, indipendentemente dai match contro le big.

Fonseca, in conferenza, si gode il terzo posto e si dice soddisfatto per il risultato e per la prestazione dei suoi ricordando quanto fosse difficile scardinare una squadra difensiva come l’Udinese. Anzi, il dato più importante è proprio non aver subito nemmeno un gol ed è per questo che il portoghese continua ad elogiare la sua linea difensiva e Bryan Cristante.

Già ieri, il tecnico, aveva speso parole al miele per Cristante ed oggi da difensore centrale non lo ha tradito.

Tanti elogi anche per Jordan Veretout, autore di una doppietta. Fonseca scherza con i giornalisti dicendo che questo è il minimo di ciò che si aspetta dal francese, tanto da avergli chiesto ad inizio anno di arrivare facilmente alle 10 reti stagionali (ne manca una ndr).

Vincere è sempre bello, ma non bisogna pensare ad altri obiettivi. Ora la sfida di Europa League sarà di cruciale importanza per il morale dei suoi e, molto probabilmente, le dichiarazioni di Fonseca fanno intendere che Dzeko sarà titolare.

La speranza di Fonseca sarà quella di trovare una squadra reattiva e intraprendente.

