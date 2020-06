Roma, Trigoria: affaticamento per Pellegrini. Pau Lopez e Mancini a parte

Il centrocampista dovrebbe esserci con la Samp. Difficile un recupero per il difensore e il portiere

Manca sempre meno al ritorno in campo. Per la Serie la data di rinascita sarà quella del 20, mentre la Roma il campionato ripartirà quattro giorni. La prima sfida post-quarantena sarà in casa, quando all’Olimpico i giallorossi di Fonseca ospiteranno la Samp di Claudio Ranieri. Un impegno delicato sotto tanti aspetti. In primis perché rappresenta il primo impegno ufficiale dopo tre mesi di inattività ed in secondo luogo perché i blucerchiati saranno avversario ostico.

L’avvicinamento però rischia di essere amaro. Da tre giorni, infatti, Lorenzo Pellegrini sta combattendo con un affaticamento muscolare. Lo stop non preoccupa più di tanto, ma lo staff medico giallorosso sta comunque gestendo la situazione con la massima delicatezza. L’obiettivo è quello di schierarlo in campo mercoledì prossimo, anche se non dovrebbero esserci problemi. Ciò desta più preoccupazione è invece la situazione di Gianluca Mancini e Pau Lopez. Il difensore è alle prese con la lussazione al gomito. L’estremo difensore spagnolo, invece, è fermo per la microfrattura al polso. Per entrambi filtra poco ottimismo circa un recupero per la Samp. Difficilmente quindi saranno impiegati. Lo riporta Sky Sport.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS