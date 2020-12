Roma-Torino, le parole di Fonseca: “Gioca Pau, perché noi gli unici a giocare il giovedì?

In vista del match di domani allo Stadio Olimpico tra Roma e Torino, Fonseca ha parlato in conferenza stampa esprimendo il suo dissenso nel giocare due match in 72 ore.

La concentrazione è al massimo in casa Roma, in vista della partita contro il Torino valevole per la giornata 11 del campionato di Serie A, e ciò si evince anche dalle parole di Paulo Fonseca.

Il tecnico portoghese tornerà in panchina dopo aver scontato, contro il Bologna, la squalifica ricevuta nel match contro il Sassuolo e mostra ai giornalisti un cauto ottimismo e una grande fiducia sul lavoro dei suoi.

Intanto sono apparse le prime indicazioni di campo tra cui la notizia che, nonostante Mirante stia recuperando nel migliore del modi, il titolare di giovedì sarà ancora Pau Lopez che Fonseca spera di recuperare dal punto di vista mentale facendolo partecipe e protagonista del progetto.

Ancora dubbi riguardo la difesa con Karsdorp che, a detta del Mister, non ha la preparazione adatta per giocare tre partite di fila e Mancini, ormai recuperato, che dovrebbe riprendere il posto da titolare aspettando notizie da Kumbulla.

Spazio anche a qualche sorriso come quando viene chiesto al tecnico giallorosso dove porrebbe Dzeko nella classifica dei migliori centravanti del mondo, visto che Lukaku si è definito uno dei migliori 5. La risposta è ovvia: primo Dzeko, secondo Borja Mayoral e terzo Mkhitaryan. Il mister, scherzando, ha comunque mostrato fiducia al suo reparto offensivo, dribblando anche una domanda di mercato.

La conferenza, però, si fa seria quando lo stesso Fonseca lamenta il fatto di non capire come mai la sua Roma debba essere l’unica squadra, insieme al Torino ovviamente, a giocare il giovedì. Il tecnico vede disparità nel porre l’Atalanta oggi alle 18:30 e la Roma più di 24 ore dopo, nonostante, domenica, le due squadre dovranno confrontarsi.

